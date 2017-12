IWAO unterstützt Trinkwasser-Projekt im Südsudan

Die International Water Aid Organization (IWAO) unterstützt ein Trinkwasser-Projekt im Südsudan mit Geldmitteln für die Instandsetzung von Wasserentnahmestellen, der Bohrung neuer Brunnen sowie der dazugehörigen Ausstattung mit Handpumpen und bittet um weitere Spenden.

Im Südsudan herrscht eine der derzeit größten Flüchtlingskrisen der Welt: Über 2 Millionen Südsudanesen sind auf der Flucht. Die Bewohner der südsudanesischen Provinz Lakes leiden der IWAO zufolge unter chronischem Wassermangel. In der Ortschaft Mapuordit, 70 km von der Stadt Yirol und der Stadt Rumbek gelegen, haben über 5.800 Menschen keinen gesicherten Zugang zu Trinkwasser. Landwirtschaftliche Anbaumöglichkeiten seien stark eingeschränkt und auf die Regenzeit begrenzt. Große Teile der Bevölkerung sind angelernährt und gesundheitlich geschwächt, und die hygienischen Umstände sind prekär, berichtet die IWAO. Seit 2016 breite sich die Cholera aus.

Die International Water Aid Organization ist nach eigenen Angaben ein gemeinnütziger Verein mit dem Zweck, die kostenlose, schnelle Wiederherstellung der Trinkwasserversorgung in Katastrophengebieten zu unterstützen.

Spendenkonto: Trinkwasserhilfe für Katastrophenopfer, International Water Aid Organization (IWAO), Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE06 6725 0020 0009 0720 20, BIC: SOLADES1HDB

