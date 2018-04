Backhaus gegen Ausschreibung der Verpachtung der Gewässer in Mecklenburg-Vorpommern

„Ich setze mich dafür ein, dass es keine europa- oder bundesweite Ausschreibung der Verpachtung der Gewässer Mecklenburg-Vorpommerns geben wird“, sagte der Landesminister für Landwirtschaft und Umwelt, Till Backhaus (SPD), am Mittwoch vergangener Woche vor dem Schweriner Landtag.

„Für mich gilt, dass die Binnenfischer in diesem Land ihre wichtigste Ressource nicht verlieren. Die Binnenfischerei in MV ist ein kleiner, aber dennoch bedeutsamer und identitätsstiftender Wirtschaftszweig.“ Jährlich werde in der Seen- und Flussfischerei sowie in der Aquakultur ein Gesamterlös in Höhe von 6 Millionen Euro erwirtschaftet, unterstrich Backhaus.

Sorge um mögliche Ausschreibung

In jüngster Vergangenheit sei ihm die Sorge zugetragen worden, dass die Verpachtung der Binnengewässer in MV die Existenz der Binnenfischer durch eine bundes- oder europaweite Ausschreibung gefährde. Aus juristischer Sicht obliege die Verpachtung der Gewässer allerdings nicht dem Vergaberecht. Eine Ausschreibung sei damit nicht notwendig. Entscheidend sei nach der Landeshaushaltsordnung, dass die Gewässer zum ortsüblichen Pachtzins und nach vorgegebener Bonität zur Bewirtschaftung verpachtet werden, sagte Backhaus. Gegenwärtig prüfe der Landesrechnungshof im Geschäftsbereich des Landwirtschaftsministeriums die Verfahren zur Verpachtung von Fischereigewässern. Gegenstand der Prüfung sei neben der Höhe des Pachtzinses auch die Pachtdauer, die das Land „zur Stärkung der Planungssicherheit der Fischer von derzeit 12 auf 18 Monate anheben“ wolle.

280 landeseigene Seen und Fließgewässerabschnitte

Das Land Mecklenburg-Vorpommern verfügt den Angaben zufolge über 47.700 Hektar Gewässerfläche mit Fischereirechten. Hinzu kommen weitere Fischereirechte in den Nationalparken und Naturschutzgebieten, in denen die Fischerei allerdings nur noch eingeschränkt möglich sei. Rund 44.900 Hektar der Gesamtwasserfläche – also rund 95 Prozent – sind derzeit dem Ministerium zufolge an die Berufsfischerei verpachtet. Dabei handle es sich um 320 Gewässer. 280 davon seien landeseigene Seen und Fließgewässerabschnitte mit 15.900 Hektar Wasserfläche.

40 Gewässer entfielen auf Bundeswasserstraßen wie die Müritz oder den Schweriner See mit zusammen 29.000 Hektar. Die Pächter im Land sind den Angaben zufolge 45 Unternehmen oder Einzelpersonen, von denen 43 im Haupterwerb Fischerei betreiben.

