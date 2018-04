Bayerische SPD-Fraktion fordert Aufklärung über giftige Chemikalien im Grundwasser

Die SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag hat die Staatsregierung in einem Antrag aufgefordert, die betroffene Bevölkerung über so genannte perfluorierte und ployfluorierte Chemikalien wie PFC, PFAS und PFOA im Grundwasser und Boden zu informieren und notwendigen Untersuchungen von Blut und Muttermilch durchzuführen. Hintergrund ist, dass es in Bayern zahlreiche Orte gibt, an denen Böden und Grundwasser mit den Chemikalien wie PFOS belastet sind.

Aber auch Fließgewässer wie Donau, Isar und Inn weisen an einzelnen Messstellen Überschreitungen der Umweltqualitätsnorm der Oberflächengewässerverordnung von 0,65 Nanogramm/Liter (ng/l) auf, heißt es in der Antwort des Landesumweltministeriums auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag (Drucksache 17/20695), die auf Daten des Landesamts für Umwelt (LfU) basiert. So sei in der Donau bei Schäfstall ein Wert von 6,61 ng/l gemessen worden.

Jetzt müsse dringend geklärt werden, ob die Giftstoffe auch in die Körper der Bevölkerung gelangen, sagte Florian von Brunn, der Vorsitzende des Arbeitskreises Umwelt und Verbraucherschutz der SPD Fraktion. „Besonders kritisch ist die Übertragung durch die Muttermilch zum Kind. Darauf hat schon das Bundesumweltamt hingewiesen. Hier gilt es, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und zumindest stichprobenartig Tests von Muttermilch durchzuführen“, so der Abgeordnete.

Außerdem müsse die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten zeitnah, umfassend und transparent über die jeweilige Situation informiert werden, forderte von Brunn weiter. Per- und polyfluorierte Chemikalien reicherten sich in Leber, Niere und Gallenblase an und könnten diese Organe schädigen und Krebs erzeugen. Die Gifte waren 2006 in Fischen im Landkreis Altötting und im vergangenen Jahr auch in Blutspenden aus der Region entdeckt worden (vgl. u. a. EUWID 14.2018).

