Bodensee-Wasserversorgung lehnt Aquakultur ab

Die Bodensee-Wasserversorgung lehnt die Pläne der Genossenschaft „Regio Bodenseefisch“ für eine Aquakultur im Bodensee zur Zucht von Felchen ab (EUWID 15.2018). Das erklärte die Sprecherin des Zweckverbands gegenüber EUWID.

Durch den Eintrag von unerwünschten Stoffen wie Futterresten und Ausscheidungen der Fische mit den darin enthaltenen hygienisch- bzw. trinkwasserrelevanten Mikroorganismen sowie möglichen anderen Substanzen seien Verunreinigungen und Belastungen der Wasserbeschaffenheit zu befürchten. Dies habe Auswirkungen auf die Aufbereitung und unter Umständen auch auf die hygienische Sicherheit des Trinkwassers aus dem Bodensee.

Die Bodensee-Wasserversorgung liefert über ihre Verbandsmitglieder Trinkwasser für ca. 4 Millionen Menschen in Baden-Württemberg, erklärte die Sprecherin. Die derzeitige Planung einer Genossenschaft sehe Netzgehege vor, die sich gegenüber der Entnahmestelle der Bodensee-Wasserversorgung befinden.

„Da Gewässer, die der Gewinnung von Trinkwasser dienen möglichst naturbelassen sein sollen, ist aus unserer Sicht der Nutzung des Bodensees für die Trinkwasserversorgung Vorrang vor anderen Interessen einzuräumen.“ Auch sei laut der Bodensee-Richtlinie der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) eine Errichtung von Netzgehegen nicht zulässig (Bodensee-Richtlinien 2005, Stand Mai 2014, Punkt 4.5).

