Krautzberger gegen EU-weite Pflicht zur Wiederverwendung von aufbereitetem Abwasser

Gegen eine EU-weite verpflichtende Wiederverwendung gereinigten Abwassers hat sich Maria Krautzberger, die Präsidentin des Umweltbundesamtes (UBA), ausgesprochen. Eine Abwasser-Wiederverwendung sei aufgrund der stark variierenden Wasserressourcen nicht in allen EU-Mitgliedstaaten notwendig und sinnvoll, sagte Krautzberger.

Die EU-Kommission beabsichtige, bis Ende Mai 2018 einen Gesetzesvorschlag mit Anforderungen an die Wasserwiederverwendung veröffentlichen, teilte das UBA am Dienstag vergangener Woche mit. Anschließend werde das Europäische Parlament Gelegenheit haben, diesen Gesetzesvorschlag zu kommentieren.

Während in Deutschland kein Bedarf bestehe, mit aufbereitetem Abwasser zu bewässern, stelle sich die Situation in den mediterranen Mitgliedstaaten anders dar, sagte Krautzberger. Zu beachten sei, das von dort kommen viele Lebensmittel auch zu uns auf die Ladentische kommen. Krautzberger verwies auf das aktuelle UBA-Papier „Empfehlungen für Anforderungen an die Wasserwiederverwendung“ (EUWID 34.2017), das auch auf die Risiken der Wasserwiederverwendung aufmerksam macht. So enthalte konventionell gereinigtes Abwasser oft Krankheitserreger, Viren und Chemikalien wie Arzneimittel, die eine Gefahr für Umwelt und Mensch darstellen könnten. Vor diesem Hintergrund empfehle das UBA die Umsetzung von klaren und ambitionierten Grenzwerten zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt.

Um in allen Mitgliedstaaten ein einheitliches Schutzniveau zu erreichen, seien gemeinsame Standards notwendig, sagte Manuela Helmecke vom UBA. Eine weitergehende Abwasseraufbereitung sei unabdingbar, da Bakterien und Viren können bei Verzehr, Berührung oder durch Einatmen Krankheiten auslösen und Chemikalien durch eine Anreicherung in der Pflanze oder im Boden sowie durch den Eintrag ins Grundwasser Schäden verursachen könnten.

