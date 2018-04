Land Niedersachsen schließt Finanzhilfevertrag mit enercity AG für Wasserschutzgebiet Fuhrberger Feld

Zur Sicherung der Grundwasserqualität im Wasserschutzgebiet Fuhrberger Feld unterstützt das niedersächsische Umweltministerium das Kooperationsmodell Grundwasser zwischen der Wasserwirtschaft sowie der Land- und Forstwirtschaft mit 5,2 Millionen Euro. Einen entsprechenden Finanzhilfevertrag haben das Land und die enercity AG für die nächsten fünf Jahre abgeschlossen, teilte der Wasserversorger der Region Hannover mit.

„Das niedersächsische Kooperationsmodell Grundwasserschutz hat sich bewährt“, sagte Umweltminister Olaf Lies (SPD). Es trage maßgeblich zur Sicherung der Wasserqualität des Grundwassers zur Trinkwassergewinnung bei. Wie wichtig derartige Kooperationen seien, zeige der Nährstoffbericht der Landesregierung. „Vielerorts ist der Nitrateintrag durch die Landwirtschaft zu hoch und belastet unsere Gewässer. Vor diesem Hintergrund ist eine konsequente Umsetzung der 2017 novellierten Düngeverordnung sowie die Weiterentwicklung von Gewässerschutzberatung und freiwilligen Vereinbarungen zum Grundwasserschutz dringend erforderlich“, betonte der Minister.

Die enercity AG gewinnt im Wasserschutzgebiet Fuhrberger Feld nach eigenen Angaben jährlich rund 40 Millionen Kubikmeter Trinkwasser für die Landeshauptstadt Hannover und weitere Städte und Gemeinden im Versorgungsgebiet. Das entspreche 90 Prozent des Gesamtbedarfs der etwa 700.000 Menschen, die von enercity mit Trinkwasser versorgt werden. Beim Schutzkonzept für das Fuhrberger Feld stehe neben den freiwilligen grundwasserschonenden Maßnahmen - zum Beispiel Zwischenfruchtanbau im Winterhalbjahr, mehrjähriger extensive Feldgrasanbau und Überführung von Nadelholzbeständen in Laubmischwald - besonders die gezielte Beratung von Land- und Forstwirtschaft im Fokus.

„Jahrelange gute Kooperationspraxis und gut 13 Millionen neu gepflanzter Laubbäume zeigen, dass der vorsorgende Grundwasserschutz gelebte Nachhaltigkeit ist“, sagte Susanna Zapreva, Vorstandsvorsitzende der enercity AG. Sie forderte, im Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln die Grundwasserqualität stärker zu berücksichtigen. „Die Lücke zwischen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und den Vorgaben des Pflanzenschutzrechts muss dringend geschlossen werden“, mahnte sie an.

