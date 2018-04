Nitratbelastung des Grundwassers in NRW leicht zurückgegangen

Die Nitratbelastung des Grundwassers in Nordrhein-Westfalen ist in den letzten zehn Jahren leicht zurückgegangen. Das zeigt laut Landesumweltministerium der neue Nährstoffbericht. „Dies ist erfreulich. Allerdings haben wir nach wie vor Gebiete, in denen die Nitratgrenzwerte im Grundwasser überschritten werden“, sagte NRW-Umweltministerin Christina Schulze Föcking (CDU) bei der Vorstellung des Berichts.

Es ist laut Schulze Föcking bereits zum jetzigen Zeitpunkt absehbar, dass die Umsetzung der neuen Düngeverordnung einen entscheidenden positiven Beitrag zur Senkung der Grund- und Oberflächengewässer-Belastung leisten wird. Die Landwirtschaftskammer NRW habe in den vergangenen Monaten rund 9.000 Landwirte geschult. Mit Mitteln des Landes wurden EDV-Programme entwickelt, die die vorgeschriebene Dokumentation des Nährstoffmanagements auf den Betrieben erleichtern, hieß es. Die Kontrolle der Umsetzung der Düngeverordnung wurde laut Ministerium personell deutlich gestärkt.

„Wir werden die neue Verordnung in Nordrhein-Westfalen konsequent umsetzen und durch weitergehende Maßnahmen in den Risikogebieten ergänzen“, sagte Schulze Föcking. So sei im Rahmen einer Landesverordnung geplant, die Sperrzeit bei der Ausbringung auf Grünland zu verlängern und Landwirte zu verpflichten, eigenen Wirtschaftsdünger vor der Ausbringung auf deren Nährstoffgehalt hin zu untersuchen und die Einarbeitungszeit von aufgebrachter Gülle in den Boden grundsätzlich auf eine Stunde zu begrenzen. Auch durch den Einsatz moderner Ausbringungstechnik, etwa durch eine gezielte Einarbeitung der Gülle in den Boden, könne der Verlust von Ammoniak deutlich gemindert werden.

