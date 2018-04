Pädagogische Hochschule Karlsruhe will Bestände des Kalikokrebses reduzieren

Wissenschaftler der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe haben Maßnahmen entwickelt, um Kleingewässer vor der Besiedelung durch den Kalikokrebs zu schützen. Staatssekretär Andre Baumann vom baden-württembergischen Umweltministerium informierte sich über das Forschungsprojekt „Management des invasiven Kalikokrebses zum Schutz von Amphibien und Libellen in Kleingewässern „des Instituts für Biologie und Schulgartenentwicklung, teilte die Hochschule mit. Gefördert wird das Forschungsvorhaben von der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg mit rund 110.000 Euro aus Erträgen der Glücksspirale.

Ziel sei es, die Bestände des hochinvasiven Krebses am Oberrhein nachhaltig zu reduzieren. Die ursprünglich aus Nordamerika stammende Art vernichte schützenswerte Amphibien- sowie Libellenbestände. Zu den Schutzmaßnahmen zählen etwa Baumstammbarrieren, die nur Kalikokrebse nicht überwinden können, sowie Verkiesungen des Ufers, erklärte die Hochschule. Letztere verhindern, dass die Krebse Gänge bauen, in denen sie das Austrocknen der Gewässer überleben. Außerdem kämen Lochsteine zum Einsatz, mit denen die Krebse zwecks Monitoring amphibienschonend gefangen werden können.

„Der Erhalt der biologischen Vielfalt als einer unserer wesentlichen Lebensgrundlagen stellt eine Herausforderung dar, der sich nicht nur der ‚klassische‘ Naturschutz stellen muss“, sagte Baumann und hob die Bedeutung konzentrierten und koordinierten Handelns in verschiedenen Verwaltungs- und Politikbereichen hervor. „Invasive Krebsarten gefährden nicht nur unsere heimischen drei Krebsarten. Der Kalikokrebs bedroht sogar durch hohe Dichten in Naturschutzteichen Zielarten wie Gelbbauchunke, Europäischen Laubfrosch, Kammmolch, Springfrosch und Teichmolch, aber auch Libellen wie den Großen Blaupfeil, die Große Heidelibelle, Spitzenfleck und Frühe Adonislibelle“, betonte er.

„Die von uns vorgestellten Maßnahmen sind enorm wichtig, denn der Kalikokrebs breitet sich am Oberrhein immer weiter aus und stellt eine der größten Bedrohungen für die Biodiversität heimischer Gewässer dar“, sagte Prof. Andreas Martens, Leiter des Instituts für Biologie und Schulgartenentwicklung. Außerdem führe das Massenaufkommen des Krebses zu einer starken Trübung der Gewässer. Diese entstehe, weil die Krebse das Feinsediment aufwirbeln, sagte Karsten Grabow, Akademischer Mitarbeiter am Institut für Biologie und Schulgartenentwicklung. „Dadurch sind sie auch für Störche und Reiher schlechter zu finden.“

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 18.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die am 2. Mai 2018 als E-Paper und Printmedium erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.