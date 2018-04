Rheinland-Pfalz: Aktuell keine Probleme mit Pflanzenschutzmitteln im Grundwasser

In Rheinland-Pfalz zeigen die meisten der 275 Messstellen im Hinblick auf den Parameter Nitrat bislang keine signifikanten Tendenzen. Das geht aus der Antwort des Landesumweltministeriums auf eine Kleine Anfrage des CDU-Abgeordneten Arnold Schmitt hervor. Auf die Parameter Nitrat und Ammonium bezieht sich der Antwort zufolge im Wesentlichen der Einfluss der Landwirtschaft. Grundwasserbelastungen mit Pflanzenschutzmitteln oder deren relevanten Abbauprodukten, den Metaboliten, bereiten in Rheinland-Pfalz in der Fläche aktuell keine Probleme.

Die gemessenen Konzentrationen liegen den Angaben zufolge unterhalb der Schwellenwerte und führten daher nicht zu einer nachteiligen Beurteilung eines Grundwasserkörpers.

"Rote Grundwasserkörper“ unter 40 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche

Zur Frage, welche Konsequenzen und Auswirkungen so genannte rote Grundwasserkörper im Rahmen der Düngeverordnung auf Landwirtschaft und Weinbau haben, erläutert das Ministerium, dass den Bundesländern im Rahmen der Düngeverordnung (DüV) die Befugnis übertragen wird, abweichende bzw. verschärfende Vorschriften in Regionen oder Teilgebieten mit Grundwasserkörpern mit mehr als 50 mg/l Nitrat oder mit mehr als 37,5 mg/l Nitrat mit ansteigender Tendenz zu erlassen. Diese „roten Grundwasserkörper“ liegen der Antwort zufolge in Rheinland-Pfalz insgesamt unter circa 40 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Rund 80 Prozent der Rebflächen in Rheinland-Pfalz liegen über solchen roten Grundwasserkörpern, heißt es in der Antwort.

Betriebe, die außerhalb von „Risikogebieten“ wirtschaften, könnten dagegen mit einigen Erleichterungen agieren. Die Auswahl der Maßnahmen werde in Abstimmung mit den landwirtschaftlichen Verbänden, der Wasserwirtschaft und der Landwirtschaft vorgenommen werden. Die Landesregierungen können in diesen Gebieten mindestens drei Anforderungen aus dem in § 13 DüV aufgelisteten Maßnahmenkatalog – darunter das Verbot des Aufbringens phosphathaltiger Düngemittel oder das unverzügliche Einarbeiten von Düngemittel - vorschreiben.

