Siegesmund sieht weiteren Verbesserungsbedarf bei Änderung der EU-Trinkwasserrichtlinie

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) hat Vorschläge der EU zur Neufassung der europäischen Trinkwasserrichtlinie grundsätzlich begrüßt, sieht aber weiteren Verbesserungsbedarf. Es seien Änderungen in der EU-Regelung nötig, zum Beispiel bei der Kontrolle von Sulfat und Aluminium, erklärte sie. An diesem Freitag beschäftigt sich der Bundesrat mit dem Vorschlag des Europäischen Parlaments und des Rats zur Neufassung der Richtlinie.

Wichtigster Kritikpunkt aus Thüringer Sicht sei, dass die Qualitätsparameter für Sulfat und Aluminium künftig herausfallen sollen. Hier sei die EU-Kommission der Auffassung, dass diese keine gesundheitsbezogenen Daten liefern würden. Dies lehne Thüringen ab. Hohe Sulfatwerte seien gesundheitsschädlich, da sie zu Durchfallerkrankungen führen können. Hohe Aluminiumwerte seien ebenfalls gesundheitsschädlich.

„Wir wollen zudem, dass alle Gefahren für die Trinkwasserqualität innerhalb eines Einzugsgebiets ermittelt werden können“, sagte Siegesmund. Hierzu zählen etwa die Verwendung von Chemikalien wie Dünger oder Pflanzenschutzmittel, das Vorhandensein von Altlasten- und Bergbaugeländen oder auch das Auftreten von klimatischen Schwankungen wie Starkregenereignisse.

Ziel der Kommission ist es, die Qualität von Trinkwasser direkt aus dem Wasserhahn weiter zu verbessern. Das hätte auch zur Folge, dass insbesondere der Gebrauch von Plastikflaschen deutlich reduziert werden könnte und damit weniger Plastikmüll anfiele, schlussfolgert das Thüringer Umweltministerium. Das werde ausdrücklich begrüßt. Die Wasserqualität in Thüringen sei sehr gut – und es gehe darum, diese hohe Qualität auch in Zukunft zu erhalten.

