Wasserkraft: Voith startet Pilotprojekt zur intelligenten Geräuschanalyse in Island

Der staatliche isländische Energiekonzern Landsvirkjun und der Technologiekonzern Voith haben ein gemeinsames Pilotprojekt zur intelligenten Geräuschanalyse in Wasserkraftwerken gestartet. Voith rüstet dabei nach eigenen Angaben das Kraftwerk Budarhals in Island mit einem akustischen Überwachungssystem aus, das Abweichungen der Turbinengeräusche vom Normalzustand erkennen und mögliche Stillstände frühzeitig verhindern soll. Durch die kontinuierliche Datenanalyse der Maschinendaten soll zudem eine optimierte Betriebsweise und die intelligente Planung von Wartungsarbeiten ermöglicht werden, teilte das Unternehmen in Heidenheim mit. Die Inbetriebnahme des Systems sei im September 2018 vorgesehen.

„Im Kraftwerk Budarhals setzten wir ein System ein, das den akustischen Zustand der Maschinen permanent bewertet“, erklärte Bastian Berg, Projektleiter und Experte für Automatisierung und Datenanalyse bei Voith Digital Solutions. Durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz werde das System die bestehende menschliche Überwachung der Kraftwerksanlage ergänzen und potenzielle Maschinenschäden frühzeitig erkennen. Dafür werden an verschiedenen Stellen im Kraftwerk Mikrofone angebracht, die jedes Umgebungsgeräusch aufnehmen und in der sogenannten Voith-Bluebox zur Datenvorbehandlung speichern, erklärte der Konzern. Die finale Dateninterpretation werde anschließend über eine gesonderte Voith-Plattform vorgenommen.

Zur Kalibrierung erfasst das System unter Berücksichtigung strenger Datenschutzrichtlinien in einer ersten Lernphase alle akustischen Signale, führte das Unternehmen aus. Die gesammelten Daten würden anschließend mit denen anderer Wasserkraftwerke verglichen. Durch die Kombination mit den Betriebsdaten lerne die Anwendung, welche Geräusche dem normalen Maschinenverhalten entsprechen. In der zweiten Lernphase sei das System in der Lage, Abweichungen vom typischen Geräuschmuster sofort zu erkennen. In diesem Fall sende das System eine Warnung aus und benachrichtige einen Servicetechniker des Kraftwerksbetreibers.

Das Kraftwerk Budarhals wurde nach Voith-Angaben offiziell im Jahr 2014 eingeweiht und verfügt über eine installierte Leistung von 95 Megawatt. Pro Jahr werden 585 Gigawattstunden Strom produziert. Voith hat in der Anlage zwei Kaplanturbinen mit wassergefüllten Laufradnaben sowie Generatoren mit speziell entwickelten bürstenlosen und thyristorgesteuerten Erregersystemen mit Bluetooth installiert. Neben den Hauptkomponenten der elektromechanischen Ausrüstung und der Steuersysteme lieferte Voith auch die Krananlagen für das Maschinenhaus des Kraftwerks.

