Abwasserkanal Emscher wird im September schrittweise in Betrieb genommen

Im September wird der Abwasserkanal Emscher (AKE) schrittweise in Betrieb gehen. Das teilte die Emschergenossenschaft am Donnerstag in Bottrop mit. Es sollen dann auch erstmals die riesigen unterirdischen Abwasser-Pumpwerke in Gelsenkirchen und Bottrop genutzt werden. „Der 24. September 2018 wird nicht nur für die Emschergenossenschaft, sondern für die ganze Region ein großer Tag sein“, sagte Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft. „Nach mehr als 150 Jahren der Degradierung zur Kloake wird die Emscher, der zentrale Fluss des Ruhrgebietes, in einem ersten Schritt ein Stück weit vom Abwasser befreit. Es ist der erste Schritt von vielen auf dem Weg zur ökologischen Umgestaltung dieses geschundenen Flusses.“

Der AKE ist das zentrale Bauwerk im Rahmen des Emscher-Umbaus. Ohne ihn ist die Abwasserfreiheit im Emscher-System undenkbar. Der AKE ist insgesamt 51 km lang und reicht von Dortmund bis Dinslaken. Schrittweise in Betrieb genommen wird der 35 km lange Abschnitt den Angaben zufolge bis Bottrop, da weiter unterhalb noch am Pumpwerk Oberhausen sowie am hochliegenden Kanal bis Dinslaken gebaut wird.

Emscher-Umbau weltweit einzigartig

Das Generationenprojekt Emscher-Umbau ist weltweit einzigartig – und das sind auch seine Bauwerke, hieß es. Wie die Emschergenossenschaft erklärte, gibt es für solch ein Kanalsystem und solche Pumpwerke keine Blaupause, keine Erfahrungswerte. Daher würden die Bauwerke schrittweise in Betrieb gehen. Somit werde auch der Emscher-Fluss schrittweise sauberer, was sich jedoch über mehrere Monate hinziehen könnte.

Ab dem 24. September soll mit einigen wenigen Einleitungen im Bereich des östlichen Einzugsgebietes begonnen werden. In den darauf folgenden Wochen und Monaten wird die Emschergenossenschaft eigenen Angaben zufolge dann sukzessive immer weitere Einleitungen anschließen.

AKE wird mit Wasser aus Rhein-Herne-Kanal vor Inbetriebnahme getestet

Neben dem AKE nimmt die Emschergenossenschaft auch die beiden in rund 40 Metern Tiefe liegenden Abwasser-Pumpwerkein Gelsenkirchen und Bottrop in Betrieb, so die Angaben. Der Bau von Pumpwerken sei nötig gewesen, da sonst nicht genügend Gefälle vorhanden ist. Das Pumpwerk Gelsenkirchen soll als erstes in Betrieb gehen.

Vor der eigentlichen Inbetriebnahme wird die Emschergenossenschaft das System eigenen Angaben zufolge vorher einer Generalprobe unterziehen. In Abstimmung mit den Behörden soll Wasser aus dem Rhein-Herne-Kanal in das Pumpwerk Gelsenkirchen eingeleitet werden – um die Maschinen probeweise anlaufen zu lassen.

