BDEW fordert Unterstützung für Wasser-Infrastruktur und mehr Grundwasserschutz

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) fordert angesichts der aktuellen Klimaentwicklungen mehr Unterstützung der Wasserwirtschaft und einen sorgsameren Umgang mit Wasserressourcen. Die Bundesländer sollten mehr in den Erhalt und den Ausbau der Wasser- und Abwasserinfrastruktur investieren und die Ladwirtschaft sollte ihre Bewässerungskonzepte besser an die Hitze- und Dürreereignisse anpassen, so der Verband anlässlich der Stockholmer „World Water Week“ am Sonntag. Um eine Übernutzung der Grundwasserressourcen zu verhindern, müsse eine ökologisch verträgliche Strategie der Wasserbereitstellung erarbeitet und umgesetzt werden.

„Die Wasserwirtschaft hat die Dürreperiode der vergangenen Monate sehr gut gemeistert. Anhaltende Hitzeperioden wie im Sommer 2018 werden künftig regional und temporär die Nachfrage nach Wasser steigen lassen und damit das Leitungssystem an Spitzentagen zusätzlich belasten. Andererseits erfordern Starkregenfälle wie im Sommer 2016, die in Zukunft voraussichtlich häufiger auftreten werden, den Bau neuer Regenrückhaltebecken und die Einrichtung weiterer Versickerungsflächen durch Gemeinden und Abwasserentsorger“, erklärte Martin Weyand, BDEW-Hauptgeschäftsführer Wasser/Abwasser, in Berlin.

Aus Sicht der Wasserwirtschaft sollten die Bundesländer prüfen, wo infrastrukturelle Engpässe bestehen und demnach Investitionshilfen auf die Agenda der Landesentwicklung setzen. So könne die Umsetzung von Projekten zur Anbindung an Verbundsysteme, Leitungsbau, oder auch Brunnenbauvorhaben ermöglicht werden.

Die Landwirtschaft sollte laut dem BDEW in Zukunft verstärkt auf neue und effizientere Bewässerungstechniken setzten. Statt Sprinkleranlagen sollte zum Beispiel die Technik der Tröpfchenbewässerung eingesetzt werden, hieß es. Nur so könne eine Übernutzung der Grundwasserressourcen verhindert werden. Die öffentliche Trinkwasserversorgung muss hier Vorrang haben, fordert der Verband. Deswegen müsse auch das Grundwasser vor Verschmutzungen geschützt werden. „Je weniger Wasserressourcen verschmutzt werden, desto mehr Grundwasser steht zur Verfügung“, so der BDEW.

Eine weitere Herausforderung für die Wasserwirtschaft - aber auch für Kommunen - sind zunehmend auftretende Starkregenereignisse. „Darauf muss auch die Städtebaupolitik reagieren: Es müssen zum Beispiel Versickerungsflächen geschaffen werden, damit das Wasser nicht einfach in die Kanäle abfließt, sondern dezentral in den Boden sickert oder durch Pflanzen aufgenommen wird. Beispiele hierfür sind die Schaffung von Angerflächen oder die Begrünung von Dächern und Fassaden“, so Weyand.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 36.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die als E-Paper und Printmedium am 4. September 2018 erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

