Deutscher Umweltpreis geht an Abwasser-Experten

Abwasser-Experten des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) und eine Meeresbiologin werden 2018 je zur Hälfte mit dem Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist mit 500.000 Euro dotiert. Das teilte die DBU am Donnerstag mit. Das interdisziplinäre Abwasser-Expertenteam aus Leipzig, Prof. Roland A. Müller, Manfred van Afferden und Mi-Yong Lee, wird die Auszeichnung für ein Projekt zur „Hilfe zur Selbsthilfe“ in Jordanien am 28. Oktober in Erfurt vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier überreicht bekommen.

In Jordanien, einem der drei Länder, die weltweit am stärksten von Wasserknappheit betroffen seien und dessen Bevölkerung nicht zuletzt auch durch Flüchtlinge aus Syrien von 5,6 Millionen 2006 um fast 70 Prozent auf 9,5 Millionen (2016) angestiegen sei, habe das UFZ-Team „großartige Pionierarbeit“ für den Schutz der Wasserressourcen geleistet und sei „auf allen Ebenen aktiv geworden, erklärte die DBU.

Die neu entwickelten Abwassersysteme sind den Angaben zufolge flexible und können an die örtlichen Begebenheiten angepasst werden – zudem können damit bestehend Systeme ergänzt werden. Somit sei es möglich das Abwasser direkt am Entstehungsort zu behandeln und es dann zur Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen zu nutzen.

Gleichzeitig werde das Grundwasser vor Abwasserverunreinigungen geschützt und somit nachhaltig als Trinkwasserressource gesichert. Alte und neue Strukturen zu verknüpfen und eine zukunftsfähige Abwasserbehandlung zu entwickeln, sei nur möglich geworden durch das Überwinden der Grenzen zwischen Natur-, Ingenieur- und Sozialwissenschaften, vor allem aber zwischen Forschung und Praxis, erklärte die DBU.

