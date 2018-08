Greenpeace untersucht Gewässer in 22 Städten auf Rückstände aus Landwirtschaft

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace will bundesweit Gewässer auf Rückstände aus der Massentierhaltung untersuchen. An insgesamt 22 Stationen sollen Untersuchungen auf Nitrat, Phosphat sowie multiresistente Keime durchgeführt werden, kündigte Greenpeace am Dienstag vergangener Woche an.

Dabei nehme nicht nur Greenpeace Proben; die Bürger könnten auch Wasser aus eigenen Brunnen oder nahegelegenen Gewässern abfüllen und an den Stationen testen lassen.

"Rückstände sogar in den Städten"

Mit der Tour durch 22 Städte will die Umweltorganisation insbesondere zeigen, „dass die Probleme der intensiven Tierhaltung nicht in abgeschotteten Ställen enden“, sondern dass sie vielmehr mit der Gülle in die Umwelt gespült würden. Bei der Tierhaltung in Deutschland fallen den Angaben zufolge jedes Jahr über 140 Millionen Kubikmeter Gülle an. Überschüssige Nährstoffe wie Nitrat und Phosphat gelangen in Grundwasser, Bäche und Flüsse und anschließend ins Meer. Die Algenblüte mache m Extremfall das Übermaß sichtbar.

Der Nitratgehalt an 28 Prozent der Messstellen in Gebieten mit viel Landwirtschaft liege über dem gesetzlichen Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter, schreibt Greenpeace unter Verweis auf zahlen des Umweltbundesamtes (UBA) (EUWID 25.2017). Ist Trinkwasser zu stark belastet, müssten Wasserwerke sauberes Wasser beimischen, und reiche das perspektivisch nicht, helfe nur eine technische Reinigung. Die hohen Kosten dafür müssten die Verbraucher tragen.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 34.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die als E-Paper und Printmedium am 21.08.2018 erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Sie wollen mehr? Das aktuell vergünstigte Premium-Abo+ bietet Ihnen eine perfekte Kombination aus dem Print- und Digitalangebot von EUWID Wasser und Abwasser.