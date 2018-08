In Mecklenburg-Vorpommern soll weniger Phosphor in Gewässer gelangen

In die Gewässer Mecklenburg-Vorpommerns soll in Zukunft weniger Phosphor eingeleitet werden. Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) und Vertreter der Wasser- und Abwasserwirtschaft des Landes haben aus diesem Grund eine „Gemeinsame Erklärung zur weiteren Verminderung der Phosphor-Einträge aus öffentlichen Kläranlagen in die Gewässer Mecklenburg-Vorpommerns“ unterzeichnet. Das teilte das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium am Dienstag mit. „Damit bringen wir unser gemeinsames Streben zur Verbesserung des Gewässerzustandes in Mecklenburg-Vorpommern zum Ausdruck“, so Backhaus.

Die meisten Phosphor-Einträge aus Kläranlagen in Gewässer stammen in Mecklenburg-Vorpommern aus kleinen kommunalen Kläranlagen der Größenklasse 1 bis 3 – 535 Anlagen sind dieser Größenkategorie zuzurechnen. Diese kleinen Kläranlagen mit Einwohnerwerten von unter 10.000 sind dem Ministerium zufolge für fast zwei Drittel der Phosphor-Einträge aller Kläranlagen verantwortlich, obwohl sie nur einen Anteil von 16 Prozent der gesamten Ausbaugröße haben.

Für diese kleinen Anlagen sind laut Ministerium rechtlich keine Anforderungen an die Elimination von Phosphor definiert. Deshalb könne eine weitere Verringerung der Phosphor-Einträge nur über das Prinzip der Freiwilligkeit erreicht werden. Dabei gelte es zu beachten, dass Kommunen bei freiwilligen Maßnahmen zusätzlich finanziell belastet werden – diese Belastungen können für einige Gemeinden zu hoch sein, so das Ministerium.

„Daher haben wir im vergangenen Jahr eine spezielle Arbeitsgruppe gebildet, die Möglichkeiten ausgelotet hat, wie durch kosteneffiziente Maßnahmen auf freiwilliger Basis ein weitergehender Beitrag zur Verbesserung des Gewässerzustandes erbracht werden kann“, sagte Backhaus. Die Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät der Universität Rostock hatte im Rahmen einer vom Landwirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen und 2016 fertig gestellten Studie entsprechende Optimierungsmaßnahmen herausgearbeitet, was unter den örtlichen Gegebenheiten möglich sein könnte, hieß es.

Eine dieser Maßnahmen wird den Angaben zufolge der Zweckverband Radegast umsetzten. Noch in diesem Jahr sollen Fällmittelstationen zur Phosphor-Elimination in den Kläranlagen Kneese und Mühlen Eichsen errichten werden. Damit soll die Phosphorfracht in Kneeser Bek und Schaalsee bzw. in der Stepenitz verringert werden.

