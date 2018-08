KIT: Dürre betraf 90 Prozent der Fläche Deutschlands

Der Vier-Monats-Zeitraum April bis Juli 2018 war der wärmste in Deutschland seit Aufzeichnungsbeginn. Viele Orte erreichten neue Allzeitrekorde und Monatsrekorde. Dazu kam eine ab Februar herrschende Trockenheit. Dies berichtet das Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology (CEDIM) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) im aktuellen Report „Dürre & Hitzewelle Sommer 2018 (Deutschland)“. Im August waren rund 90 Prozent der Fläche Deutschlands unter Dürre, teilte das KIT mit.

„Der Vier-Monats-Zeitraum April bis Juli 2018 geht als der wärmste in Deutschland seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen 1881 in die Geschichte ein“, sagte Professor Michael Kunz, wissenschaftlicher Sprecher des CEDIM und Arbeitsgruppenleiter am Institut für Meteorologie und Klimaforschung (IMK-TRO) des KIT. In allen vier Monaten habe in sämtlichen Bundesländern die Mitteltemperatur mindestens 1,7 Kelvin über dem langjährigen Vergleichswert 1981 bis 2010 gelegen. Insgesamt betrachtet lag die Temperatur 2,8 Kelvin über der Norm, so der Wissenschaftler. Der gleiche Vier-Monats-Zeitraum war dagegen im Rekordsommerjahr 2003 im Mittel 1,3 Kelvin kälter als 2018.

Was den Niederschlag betrifft, fielen nach einem nassen Januar die Monate Februar bis Juli 2018 extrem trocken aus, hält das KIT fest. „Insgesamt kamen in diesem Sechs-Monats-Zeitraum deutschlandweit gemittelt nur knapp 61 Prozent der üblichen Regenmenge zusammen“, erklärte Kunz. Das Saarland war mit 80,5 Prozent der Norm vergleichsweise gut beregnet; Sachsen-Anhalt erreichte mit 52 Prozent den schlechtesten Wert.

