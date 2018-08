Kooperation für Renaturierung der Lippe vereinbart

Die Lippe soll in einen guten ökologischen Zustand versetzt werden. Dafür haben das Land Nordrhein-Westfalen, die landwirtschaftlichen Verbände und der Lippeverband am Montag eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Durch die Renaturierung soll der heute noch streckenweise monoton und eingeengt fließende Fluss wieder lebendiger werden. Das teilte das nordrhein-westfälische Umweltministerium mit.

„Uns als Land liegt die Entwicklung der Lippe zu einem für Natur und Mensch liebenswerten Fluss sehr am Herzen. Dies kann aber nur mit den landwirtschaftlichen Eigentümern und Nutzern der Flächen entlang der Lippe geschehen. Deshalb freue ich mich sehr, dass die gemeinsame Vereinbarung zustande gekommen ist“, sagte Umweltministein Ursula Heinen-Esser (CDU) anlässlich der Unterzeichnung der Vereinbarung „Lebendige Lippe“.

Bei der Renaturierung der Lippe spielt die Landwirtschaft laut Ministerium eine entscheidende Rolle, da für die Umgestaltung der Lippe Flächen beidseits des Gewässers benötigt werden, die oft landwirtschaftlich genutzt werden. Der Lippeverband bemühe sich daher im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen um den Kauf von landwirtschaftlichen Flächen.

„Wir suchen bei der Planung und Umsetzung unserer Projekte das Gespräch mit den Menschen in der Region, vor allem mit den Landwirten vor Ort“, so Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender des Lippeverbandes. „Dadurch wird unser Ziel, die unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den Fluss, seine Aue und die angrenzenden Flächen im Gleichgewicht zu halten, am besten erreicht.“

„Die Landwirtschaftskammer fühlt sich den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet und möchte das Land bei der Umsetzung gewässerökologischer Maßnahmen unterstützen“, erklärte Karl Werring, Präsident der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen.

