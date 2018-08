Rheinland-Pfalz: Hohe Beteiligung an Benchmarking-Projekt Wasserwirtschaft

In Rheinland-Pfalz ist die Schadensrate der Trinkwassernetze niedrig und das Kanalnetz im Durchschnitt 15 Prozent „jünger“ als der Bundesdurchschnitt. Dies geht aus dem vom Landesumweltministerium am Dienstag vorgelegten Bericht zum „Benchmarking Wasserwirtschaft“ hervor, an dem sich 120 Unternehmen mit insgesamt über 160 Spartenbeteiligungen beteiligt haben. „Die Versorgung mit Trinkwasser in Rheinland-Pfalz funktioniert sehr zuverlässig und die Versorgungsqualität in Rheinland-Pfalz befindet sich auf einem hohen Niveau. Dasselbe gilt auch für die Abwasserbeseitigung. Unterm Strich können wir also mit der wasserwirtschaftlichen Versorgung und Entsorgung in Rheinland-Pfalz sehr zufrieden sein“, sagte Staatssekretär Thomas Griese bei der Vorstellung des Berichts.

Aus dem Kennzahlen-Vergleich geht hervor, dass rund 87 Prozent der Rohwasservorkommen in einen mindestens guten Zustand sind. Die Wasserdargebotssituation liegt bei 76 Prozent. Das Benchmarking, das zum fünften Mal stattgefunden hat, zeigt laut Ministerium, dass die überwiegende Anzahl der Netze eine niedrige Schadensrate aufweist. Jeder Endverbraucher sei durchschnittlich gesehen nur sieben Minuten im Jahr ohne Trinkwasser.

Da viele Leitungen in den 50er bis 70er Jahren des letzten Jahrhunderts neu gebaut wurden, ist laut Bericht davon auszugehen, dass sich der Erneuerungs- und Unterhaltungsaufwand für diese Netze zukünftig deutlich erhöhen wird. Die bisherigen Erneuerungsraten müssten deshalb in Zukunft gegen ein Prozent pro Jahr erhöht werden, um diesen Erfordernissen zu entsprechen.

Durchschnittlichen Ausgaben für Trinkwasser: 115 Euro pro Einwohner

Dennoch sei die technische Versorgungssicherheit uneingeschränkt gewährleistet – selbst in Zeiträumen höherer Nachfrage. Zweidrittel aller betrachteten Netze weisen zudem eine geringe Wasserverlustrate auf. Der Qualitätsüberwachung des Trinkwassers wird eine sehr hohe Bedeutung beigemessen – dies zeigt etwa die Anzahl von 186.000 Parameteruntersuchungen nach amtlich anerkannten Methoden, hieß es.

Die durchschnittlichen Ausgaben der Kunden für Trinkwasser liegen im Schnitt bei 115 Euro pro Einwohner. Im Mittel kosten in Rheinland-Pfalz vier Liter Trinkwasser einen Cent. „Damit ist Trinkwasser das wohl mit Abstand preiswerteste Getränk“, so Griese. Die Jahresbelastung der im Rahmen der Preis-und Tarifinformationsblätter zugrunde gelegten Musterhaushalte hat sich in den letzten drei Jahren im Durchschnitt deutlich unterhalb der Inflationsrate bewegt.

Kanalnetz in Rheinland-Pfalz „jünger“ als Bundesdurchschnitt

Auch die Entsorgung des Abwassers in Rheinland- Pfalz wird dem Ministerium zufolge sehr zuverlässig durchgeführt. Im Mittel sind die Kanalnetze „jünger“ als im Bundesdurchschnitt. Nicht nur deswegen weisen sie mit 7,1 Prozent im Vergleich zum bundesweiten Zustand eine geringere kurzfristig sanierungsbedürftige Kanallängenrate auf. Allerdings sei auch hier davon auszugehen, dass der Sanierungsbedarf künftig ansteigt – die jährliche Kanalsanierungsrate liegt aktuell bei 0,9 Prozent. Das Förderangebot des Landes hierzu wird den Angaben zufolge bereits umfangreich in Anspruch genommen.

„Die Qualität der Abwasserreinigung ist, wie auch bundesweit, ausgezeichnet. Im Schnitt werden Abbauraten von 95 Prozent für den Chemischen Sauerstoffbedarf, 82 Prozent für Gesamtstickstoff und 87 Prozent für Gesamtphosphor erreicht“, sagte der Staatssekretär.

