Rheinland-Pfalz: Nutzung von Flusswasser zur Kühlung muss gedrosselt werden

Die weiter anhaltende Hitzewelle hat dazu geführt, dass die Temperatur des Rheins weiter angestiegen ist und 28 Grad im Tagesmittel am Wochenende überschritten hat. Die Süßwasserqualitätsverordnung schafft die Grundlage für die zuständigen Wasserbehörden, bei den Großeinleitern Nutzungsbeschränkungen vorzunehmen, teilte das rheinland-pfälzische Umweltministerium am Montag vergangener Woche gestern mit. Daher seien die bedeutenden wassereinleitenden Unternehmen an den großen rheinland-pfälzischen Fließgewässern, darunter die BASF und das Kraftwerk Mainz-Wiesbaden dazu aufgefordert worden, die Nutzung von Flusswasser zur Kühlung von Produktionsprozessen oder Kraftwerken zu drosseln.

Außerdem seien sie dazu aufgerufen worden, vorgesehene Revisionsarbeiten in Betrieben, die mit einer Verringerung oder einem Stillstand der Produktion verbunden sind, vorzuziehen.

Die Unternehmen hätten bereits in den vergangenen Tagen wegen der höheren Temperaturen ihre Produktion und Leistung angepasst, was sie durchaus vor wirtschaftliche Herausforderungen stelle, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (SPD). Das warme Wasser habe aber negative Auswirkungen auf das Ökosystem im Fluss: Gewässerorganismen verfügten nicht über die Fähigkeit, ihre Körpertemperatur zu selbst zu regulieren und müssten deshalb kräftiger atmen. Für Fische und für Wirbellose wie etwa Muscheln ergebe sich hieraus eine zunehmend gefährliche Stresssituation, wobei auch das Immunsystem der Tiere in Mitleidenschaft gezogen werde, so dass die Anfälligkeit gegenüber Krankheiten steige.

