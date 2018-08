Schutz vor Legionellen: Infos über Anlagen an Behörden übermitteln

Der Bund will Legionellenausbrüchen verhindern, deswegen müssen Betreiber von Verdunstungskühlanlagen, Kühltürmen und Nassabscheidern bis zum 20. August 2018 Informationen über bestehende Anlagen an die zuständigen Behörden liefern. So soll eine Belastung von Nutzwasser mit Legionellen vorgebeugt werden. Darauf hat aktuell das Umweltbundesamt (UBA) hingewiesen.

Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider können unter bestimmten Bedingungen legionellenhaltige Aerosole in die Außenluft freisetzen, die beim Einatmen zu schweren Lungenentzündungen und infolgedessen sogar zum Tod führen können. In den letzten Jahren ist es in Deutschland immer wieder zu solchen Legionellenausbrüchen mit Todesfällen gekommen, zum Beispiel 2013 in Warstein und 2010 in Ulm/Neu-Ulm.

Letztes Jahr ist die 42. BImSchV in Kraft getreten. Ziel der Verordnung ist es, solchen Ausbrüchen vorzubeugen. Sollte es dennoch zu einem Ausbruchsfall kommen, müssen die zuständigen Behörden über die notwendigen Informationen bezüglich der Anlagen verfügen, die möglicherweise den Ausbruch verursacht haben, um schnellst möglichst Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ergreifen zu können, so das UBA.

Zugang zum „Kataster zur Erfassung von Verdunstungskühlanlagen“ bekommen Sie unter: www.kavka.bund.de

