Thüringen: Fernwasserleitung soll Wasser aus Talsperren zu Landwirten bringen

Die Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) plant den Bau einer 45 Kilometer langen Versorgungsleitung zum Bewässern von Ackerflächen im Thüringer Becken. Die neue Leitung soll ab 2020 Brauchwasser aus Talsperren im Thüringer Wald über rund 45 Kilometer ins Thüringer Becken, das im zentralen und nördlichen Teil des Bundeslandes liegt, bringen. Das teilten das Thüringer Umweltministerium und die TFW gemeinsam am Donnerstag mit.

Ausgangspunkt der neuen Leitung werden die Talsperren „Tambach-Dietharz“ und „Schmalwasser“, beide im Eigentum der TFW, hieß es. Auf dem Weg bis zur Einleitung in die Gera im Erfurter Norden soll das Wasser 293 Höhenmeter überwinden und dabei zwei Wasserkraftanlagen sowie zwei Hochbehälter passieren. Der Bedarf an Brauchwasser in der Landwirtschaft entlang der Strecke liegt nach Berechnungen der TFW bei ca. 1,75 Mio. Kubikmeter pro Jahr.

Noch in diesem Jahr soll das Genehmigungsverfahren für die Fernwasserleitung „Westringkaskade“ den Angaben zufolge abgeschlossen werden. Der erste Spatenstich könnte bereits Ende des Jahres erfolgen. Insgesamt investiert die TFW rund ca. sechs Mio. Euro in das Großprojekt, hieß es. Dieses Projekt sei ein erster Schritt hin zu einer grundlegende Erweiterung der Geschäftsfelder des größten Thüringer Wasserversorgers. Zukünftig will die TFW eigenen Angaben zufolge auch auf Erneuerbare Energien, etwa den Bau von Windkraft- und Solaranlagen, sowie den Tourismus setzen.

„Der Klimawandel mit seinen Extremwettern wird die Landwirtschaft besonders hart treffen. Die Tragik ist, dass die industrialisierte Agrarwirtschaft hier Verursacher und Leidtragender zugleich ist“, sagte Umweltstaatssekretär Olaf Möller. „Unsere Klimadaten bestätigen die aktuelle Gefühlslage vieler Menschen. Wir brauchen einen neuen Klimarealismus. Wir müssen aktiv werden, um die Folgen der Klimakrise abzumildern“, so Möller weiter.

