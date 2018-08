Thüringen: Neue Förderrichtlinie für Kleinkläranlagen in Kraft

In Thüringen steigen die Zuschüsse für den Ersatz-Neubau oder die Nachrüstung einer bestehenden Kleinkläranlage. Das teilte das Landesumweltministerium am Montag mit. „Die neue Förderrichtlinie ist Teil unseres Abwasserpaktes mit dem Gemeinde- und Städtebund. Damit setzen wir jetzt die faire Kostenverteilung bei Abwasseranschlüssen auf dem Land um“, so Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne).

Grundstückseigentümer, die ihre Kleinkläranlage auf den neusten Stand der Technik bringen, erhalten den Angaben zufolge ab dem 13. August Zuschüsse von bis zu 2.500 Euro. Für den Ersatz-Neubau einer Kleinkläranlage für vier Einwohner erhöht sich der Grundzuschuss demnach von 1.500 Euro auf 2.500 Euro. Bei Nachrüstungen von bestehenden Kleinkläranlagen für vier Einwohner erhöht sich der Grundzuschuss von 750 Euro auf 1.250 Euro. Auch die Zuschüsse pro zusätzlichem Einwohner, der an die Kleinkläranlage angeschlossen ist, wurde um bis zu 100 Euro angehoben.

Wenn private und öffentliche Gruppenkleinkläranlagen, also Kleinkläranlagen für mehrere Grundstücke, errichtet werden, gibt es dem Ministerium zufolge für den Bau von Schmutzwasserkanälen, die im öffentlichen Raum liegen, einen Zuschuss von 250 Euro pro Meter. Bei der Errichtung von rein öffentlichen Gruppenkleinkläranlagen, also Kleinkläranlagen der Abwasserzweckverbände oder Gemeinden, wird der Zuschuss zusätzlich um zehn Prozent erhöht, hieß es.

Die Förderung ist den Angaben zufolge für Grundstückseigentümer möglich, deren Grundstück nach dem Abwasserbeseitigungskonzept des Zweckverbandes oder der zuständigen Gemeinde dauerhaft nicht an eine kommunale Abwasserentsorgung angeschlossen werden soll bzw. kann.

