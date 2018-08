UBA: Vorschlag zu Wasserwiederverwendung schließt Gefahren bei Bewässerung nicht aus

Das Umweltbundesamt (UBA) unterstützt EU-einheitliche Anforderungen für Wasserwiederverwendung, die Regelungen des gegenwärtigen Vorschlags der EU-Kommission stellen die sichere Anwendung bei der Bewässerung allerdings nicht ausreichend sicher. Diese Auffassung hat das UBA Ende Juli in einer Mitteilung vertreten, die sich mit dem aktuellen Vorschlag der Kommission befasst.

Als positiv sieht es die Behörde an, dass direkt Mitgliedstaaten mit Wasserknappheit adressiert werden und kein Staat verpflichtet wird, aufbereitetes Abwasser zu nutzen.

Das Umweltbundesamt hält es aber für notwendig, die einheitlichen Mindestanforderungen zu ergänzen und die Zuständigkeiten sowie das Risikomanagement zu konkretisieren. Das UBA verweist darauf, dass es bereits 2017 in einem Positionspapier Empfehlungen zu den Mindestanforderungen veröffentlicht hat (EUWID 38.2018), die die Kommission auch bereits teilweise aufgegriffen habe ­– so hatte sich das UBA gegen eine europaweite Pflicht zur Wiederverwendung von Abwasser ausgesprochen.

"Verpflichtung der Endnutzer nicht abgebildet"

Nach Auffassung des Umweltbundesamtes bildet Vorschlag der Kommission die Verpflichtungen der Endnutzer nicht ab, sondern schreibe nur dem Betreiber Zuständigkeiten zu. Für ein umfassendes Risikomanagement müsse aber auch die Verantwortung des Landwirts als Nutzer des aufbereiteten Abwassers benannt sein.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der Ausgabe 32.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die am 7.8.2018 als E-Paper und Printmedium erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Sie wollen mehr? Das aktuell vergünstigte Premium-Abo+ bietet Ihnen eine perfekte Kombination aus dem Print- und Digitalangebot von EUWID Wasser und Abwasser.