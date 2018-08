Umweltverbände in Bayern: Düngeverordnung kann Probleme der Gewässer nicht lösen

Die Regelungen der neuen Düngeverordnung reichen nach Auffassung bayerischer Umweltverbände nicht aus, um die Probleme der Gewässer zu lösen. Nach wie vor seien Gewässer und Grundwasser in Bayern nicht in einem Zustand, wie es die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und die Nitratrichtlinie der EU vorsehen. Insbesondere sind die Einträge an Stickstoff und Phosphor aus dem Ackerbau wesentlich zu reduzieren, lautet die Kernforderung eines Forderungskatalogs, den die Bayerischen Flussallianzen, der Bund Naturschutz, der Landesbund für Vogelschutz, der Landesfischereiverband und WWF Deutschland vorgelegt haben.

Leider werde auch die überarbeitete Düngeverordnung, trotz kleiner Verbesserungen, diesem Ziel nicht gerecht. Die Verbände fordern daher, die Möglichkeiten der Düngeverordnung besser zu nutzen: In Gebieten, in denen Oberflächengewässer und Grundwasserkörper bereits durch Überdüngung beeinträchtigt sind, müsse Bayern strengere Maßnahmen erlassen als bislang vorgesehen.

Um die Düngeverordnung weiter nachzubessern, fordern die Verbände von der bayeri­schen Staatsregierung einen Vorstoß auf Bundesebene. So sollten eine Stoff­strombilanz für alle Betriebe ab 2018 eingeführt und die Stickstoffbedarfszahlen für die Nährstoffbilanzierung abgesenkt werden. In Bayern seien die Trinkwasserschutzgebiete seien zu erweitern.

Mit einem Pestizidreduktionsprogramm sollte Bayern im Bereich Beratung und Forschung die Anwendung von Herbiziden schrittweise bis 2025 beenden, fordern die Verbände. Es müsse eine Planung vorgelegt werden, wie bienen- und was­sergefährdende Insektizide und Fungizide reduziert und verboten werden könnten.

Verbindliche Gewässerrandstreifen von fünf bis zehn Metern gefordert

Des Weiteren fordern die Umweltverbände, dass Gewässerrandstreifen mit einer Breite von fünf bis zehn Metern verbindlich eingehalten werden sollten. So könne bei starkem Regen der Eintrag von Erdreich und Phosphat in die Gewässer verhindert werden. Die Vorgabe der Düngeverordnung zur Einhaltung eines Gewässerrandstreifens von vier Metern in Abhängigkeit der Hangneigung sei unzureichend.

