Weiterhin große Unsicherheiten über Schadstoffeinträge in Gewässer

Aufgrund von nach wie vor bestehenden Datenlücken ist die Abschätzung der Einträge von Schadstoffen in die Gewässer weiterhin mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Diese Aussage trifft der Bericht „Ubiquitäre Schadstoffe – Eintragsinventare, Umweltverhalten und Eintragsmodellierung“, den das Umweltbundesamt (UBA) vorgelegt hat. Obwohl heute mit ausreichend sensitiver Analytik eine Vielzahl von Substanzen in verschiedenen Umweltbereichen nachgewiesen werden kann, besteht mit Blick auf die Eintragsmodellierung für diese Stoffe häufig ein Defizit an repräsentativen Daten.

Ursache dafür sei insbesondere, dass für viele Stoffe kein standardisiertes Monitoring in allen relevanten Bereichen der Umwelt und mit ausreichend sensitiven analytischen Methoden durchgeführt wird, heißt es in dem vom Institut für Wasser und Gewässerentwicklung des KIT erarbeiteten Abschlussbericht.

Die verfügbaren Daten resultierten aus Einzelinitiativen von Umweltbehörden oder Forschungseinrichtungen, sein immer unvollständig und bisweilen mit Methoden erhoben, die für die Aufgaben der Stoffbilanzierung ungeeignet sind, stellen die Autoren des Berichts fest. Damit entstehe das Grundproblem, dass bei limitierter Kenntnis- und Datenlage eine räumlich differenzierte Beschreibung des mittleren Systemverhaltens durchzuführen sei. Dies sei zwangsläufig mit Unsicherheiten in den Modellaussagen und dem Risiko verbunden, dass die Maßnahmenpriorisierung fehlerhaft ist. Die fachlich begründete Reduzierung der bestehenden Unsicherheiten sei daher „eine Daueraufgabe der Stoffeintragsmodellierung“.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in einer der Ausgabe 32.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die am 7.8.2018 als E-Paper und Printmedium erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Sie wollen mehr? Das aktuell vergünstigte Premium-Abo+ bietet Ihnen eine perfekte Kombination aus dem Print- und Digitalangebot von EUWID Wasser und Abwasser.