William Christensen neuer CEO von Rehau

William Christensen (45) ist neuer CEO des Kunststoffrohr- und Polymerherstellers Rehau, der u. a. Abwasser- und Trinkwassersysteme produziert. Christensen war bisher Chief Marketing Officer und löst Rainer Schulz ab, der seit 2010 dem Unternehmen vorstand.

Wie das Unternehmen heute mitteilte, absolvierte Christensen seine Ausbildung in den USA und war davor unter anderem in der Konzernleitung bei Geberit für International Sales verantwortlich.

Neuer CFO wird Kurt Plattner, der damit die Aufgaben von Dieter Gleisber übernimmt. Plattner arbeitet den Angaben zufolge seit 25 Jahren bei Rehau und war zuletzt Leiter Treasury, Controlling & Finance in der Verwaltungszentrale in Muri. Die Rahau-Gruppe erzielt nach eigenen Angaben mit 20.000 Mitarbeitern an weltweit circa 170 Standorten einen Jahresumsatz von mehr als 3,5 Milliarden Euro. Europaweit arbeiten rund 12.000 Mitarbeiter für Rehau, davon alleine 8.000 in Deutschland.

