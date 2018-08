WWF: Flüsse leisten weitaus mehr als bisher angenommen

Flüsse leisten weitaus mehr als bisher allgemein bekannt. Zu diesem Schluss kommt der Report „Valuing Rivers“, den die Umweltorganisation WWF anlässlich der Weltwasserwoche veröffentlicht hat. "Gesunde Flüsse sind ein wichtiger Garant für unsere globale Entwicklung. Doch viele Flüsse sind verstopft, verschmutzt und ausgesaugt. Das kann für Natur und Mensch gerade in Zeiten der globalen Erderhitzung gravierende Folgen haben“, sagte Philipp Wagnitz, Programmleiter Süßwasser beim WWF Deutschland. Intakte Flüsse könnten die gravierenden Auswirkungen von Wetterextremen abmildern, Energie in Form von Wasserkraft erzeugen und Nahrung liefern. Zudem verhindern sie durch ihre Sedimente das Versinken ganzer Flussdeltas, machte der WWF deutlich.

„Sand und andere Sedimente sind überlebenswichtig für die Flussdeltas. Werden Flüsse etwa durch Dämme im Oberlauf verbaut, drohen die Flussdeltas im Meer unterzugehen“, so die Warnung der Umweltorganisation. Wie wichtig darüber hinaus die Flüsse als „Lebensadern“ für den Menschen seien, zeigten weitere Zahlen aus dem WWF-Bericht. Demnach sind weltweit zwei Milliarden Menschen für ihr Trinkwasser direkt auf Flüsse angewiesen. Ein Viertel der weltweiten Nahrungsmittelproduktion hänge von der Bewässerung durch Flüsse ab. Jedes Jahr würden mindestens zwölf Millionen Tonnen Süßwasserfische gefangen, die Millionen von Menschen Nahrung und Lebensunterhalt sichern.

Entscheidungsträger beachten den wirtschaftlichen Wert von Flüssen oft gar nicht, bis diese verschwinden oder handfeste Krisen auftreten, kritisierte Wagnitz. Der WWF-Bericht warnt, dass sich dieser „blinde Fleck“ auch für Deutschland als ökonomisch kostspielig erweisen könnte. Schon jetzt stammten 19 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung aus Wassereinzugsgebieten mit hohem oder sehr hohem Wasserrisiko. Als drittgrößte Importnation der Welt sei Deutschlands Wirtschaft direkt von ausreichend sauberem Süßwasser weltweit abhängig. „Wir müssen die Art und Weise, wie wir unsere Flüsse bewerten und bewirtschaften, dringend ändern – sonst drohen katastrophale humanitäre und ökologische Folgen“, sagte Wagnitz.

