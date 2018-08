Zuckmücken eignen sich als Indikatoren für Gewässerveränderungen. Das haben Biologen der Universität Duisburg-Essen (UDE) mit Kollegen aus Frankfurt und dem kanadischen Guelph herausgefunden. Wie es um Gewässer steht, lasse sich mit DNA-basierten Methoden an kleinen Zuckmücken nachweisen, teilte die UDE mit.

Weltweit seien Flüsse und Seen als Folge von landwirtschaftlicher Nutzung und des Klimawandels beeinträchtigt, betonte die Hochschule. Die Einflussfaktoren auf Ökosysteme – auch Stressoren genannt – wollen die UDE-Biologen anhand von im Gewässer lebenden Tierarten erkennen und untersuchen. „Das Schwierige daran ist, dass sich viele Tierarten nicht identifizieren lassen“, erklärte Prof. Florian Leese, Leiter der Arbeitsgruppe für Aquatische Ökosystemforschung. Das gelte besonders für Zuckmücken, die sich aufgrund ihrer geringen Größe selten als Indikatoren eignen, aber weltweit zahlreich in Flüssen und Seen vorkommen.

Zur Identifizierung der Organismen dient eine kurze DNA-Sequenz. Dafür bauten Leese und seine Kollegen ein Experiment direkt neben einem Fluss auf, bei dem Wasser in vier große Tanks gepumpt wurde, teilte die UDE weiter mit. Von dort verteilte es sich in über sechzig Rinnen, die jeweils einen kleinen Fluss simulierten. „Wir brachten zusätzliches Feinsediment ein, reduzierten die Fließgeschwindigkeit und erhöhten die Salzkonzentration, um drei Stressoren zu simulieren“, sagte Arne Beermann, der die Studie verfasst hat. Getestet wurde in allen Kombinationen, mal ganz ohne, mal einzeln, mit zweien oder mit allen Stressoren. Anschließend untersuchten die Forscher die abgesammelten Zuckmücken im Labor – mit Erfolg, berichtete die UDE.

„Es ist uns gelungen, Organismen genau zu bestimmen und sogar die Auswirkungen von Stressoren zu untersuchen“, sagte Beermann. „Wir haben über 100 Arten gefunden, die teils sehr unterschiedlich auf die getesteten Stressoren reagieren, was einem normalerweise verborgen bleibt.“ Die Wissenschaftler hoffen nun, dass ihr Verfahren in einem größeren Maßstab angewandt werden kann.

