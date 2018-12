Stadtwerke Neumünster und EWE-Armaturen vereinbaren Standrohr-Vermarktung

Die Stadtwerke Neumünster (SWN) haben ein Standrohr für die keimfreie mobile Trinkwasserversorgung entwickelt, das jetzt bundesweit über Wilhelm EWE-Armaturen aus Braunschweig vermarktet wird. Einen entsprechenden Vertrag darüber haben die Partner Mitte Dezember unterschrieben, teilten die SWN mit. Demnach wird EWE das modulare Standrohr produzieren und vertreiben. SWN wird am Erfolg beteiligt. „Wir sind stolz darauf, dass eine Erfindung unseres Hauses den Weg in den Markt gefunden hat“, sagte Thomas Junker, SWN-Geschäftsführer.

Die Versorgung mit keimfreiem Trinkwasser bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum, wie beispielsweise Stadtteilfesten, sei bisher eine Herausforderung gewesen, erklärten die Stadtwerke. Der Grund dafür liege im Übergang zwischen dem Wassernetz und der Verteilung vor Ort. Die bisherigen Verfahren dafür seien extrem hygienisch anfällig. Mit der SWN-Entwicklung, dem modularen Standrohr, werde es deutlich einfacher und schneller, hygienisch einwandfreies Trinkwasser für Veranstaltungen im freien öffentlichen Raum bereit zu stellen.

