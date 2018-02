Backhaus: Renaturierung der Trebel war nicht Ursache für Schäden an Autobahn A20

Die Renaturierungsmaßnahmen am Fluss Trebel sind nicht die Ursache für das Absacken eines Teilstückes der Autobahn A20 bei Tribsees. Das unterstrich der Landwirtschafts- und Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern Till Backhaus (SPD) gestern im Rahmen der Veranstaltung „Fraktion vor Ort“ in Tribsees. Der Zustand des Flusses habe sich dank der Maßnahmen wesentlich verbessert.

Zum Abbruch an der A20 erklärte Backhaus: „Die bautechnischen Aspekte des Vorfalles werden noch untersucht. Die Straßenbaubehörden haben aber bereits deutlich gemacht, dass die Renaturierungsvorhaben im Bereich der Trebel aus ihrer Sicht nicht die Ursache für die Havarie sind.“ Der jetzige Wasserstand sei fast identisch mit dem Wasserstand, der den Planungen der A20 in diesem Bereich zugrunde lag.

Die Renaturierung der Trebel, die vor 20 Jahren durchgeführt wurde, habe zum Biotop- und Artenschutz beigetragen. Wichtigste Aufgabe des Projektes war es laut Backhaus, mit dem Ziel des Biotop- und Artenschutzes den Wasserstand innerhalb des Flusstalmoores differenziert anzuheben, um eine natürliche Wiedervernässung zu erreichen.

„Heute gilt die Trebel als biologisch aktives Fließgewässer mit natürlichen Überflutungsverhältnissen; die Wasserqualität hat sich wesentlich verbessert“, so der Minister. Die Grundwasserstände in den ehemals eingedeichten Poldern sind um ein bis fünf Zentimeter angestiegen, die Wasserstände im Grenztalmoor zwischen Bad Sülze und Tribsees um zwei bis sieben Zentimeter, hieß es.

Der Minister erklärte, dass an der Trebel eine möglichst schonende Gewässerunterhaltung stattfinden muss, um den guten ökologischen Zustand nach europäischer Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zu erreichen. Wegen der Brutzeit der Seeadler im Stubbendorfer Wald entlang des Gewässerlaufes seien Unterhaltungsarbeiten erst ab Anfang August eines Jahres bis zum Jahresende möglich.

Viele zum Teil als gefährdet eingestufte Pflanzen- und Tierarten siedelten sich am Trebel-Altlauf wieder an, darunter Fischotter, Moorfrosch, Braunkröte und Teichmolch, Rohrsänger, Große Rohrdommel und Kranich. In das Vorhaben waren den Angaben zufolge 13 Millionen D-Mark investiert worden, drei Viertel aus Mitteln des LIFE-Fonds der EU, ein Viertel aus Eigenmitteln des Landes.

