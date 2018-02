Elbvertiefung: Aktionsbündnis zu Tideelbe mahnt Gesamtbetrachtung an

Die Ankündigung der Hamburger Wirtschaftsbehörde, wie und mit welchen neuen Planunterlagen der vom Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) als rechtswidrig eingestufte Planfeststellungsbeschluss zur Elbvertiefung geheilt werden soll, trifft beim Aktionsbündnis Lebendige Tideelbe auf große Skepsis. So beabsichtige die Behörde offenbar keine neue und umfassende Bewertung der Ausgleichskonzeption, obwohl das Gericht eine neue Bilanzierung eingefordert habe, teilte der WWF als Mitglied des Aktionsbündnisses mit.

Die Umweltverbände BUND, NABU und WWF, die Mitglieder des Aktionsbündnisses, zeigten sich aufgrund des Vorgehens der Behörde (EUWID 7.2018) überrascht, da mit dieser Planergänzung nur einer der insgesamt drei Kritikpunkte des Bundesverwaltungsgerichts aufgegriffen werde und der Rest gesondert in anderen Verfahren abgearbeitet werden solle. Das Aktionsbündnis bleibe bei seiner Auffassung, dass nur eine neue Gesamtbetrachtung der Ausgleichserfordernisse, in der alle Rechtsfehler abgearbeitet werden, der Bedeutung des Lebensraums Elbe gerecht werde.

In seinem Urteil zur geplanten Fahrrinnenanpassung (Az.: BVerwG 7 A 2.15 vom 09.02.2017; EUWID 7.2017) hatte das Bundesverwaltungsgericht die von der Stadt für die europarechtlich geschützte Pflanzenart Schierlings-Wasserfenchel geplante Ausgleichsmaßnahme „Kreetsand“ nicht anerkannt.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 8.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die am 20. Februar 2018 als E-Paper und Printmedium erscheinen. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.