Europäische Kommission prüft geplanten Zusammenschluss von Praxair und Linde

Die Europäische Kommission will prüfen, ob der geplante Zusammenschluss von Praxair und Linde mit der EU-Fusionskontrollverordnung im Einklang steht. Dazu sei eine eingehende Untersuchung eingeleitet worden, teilte die EU-Kommission Mitte Februar mit. Die Kommission hat nach eigenen Angaben Bedenken, dass der Wettbewerb auf dem Markt für mehrere wichtige Gase, darunter Sauerstoff und Helium, beeinträchtigt werden könnte. Linde ist unter anderem Hersteller von Spezialgasen für die Wasser- und Abwasserbehandlung.

Die für Wettbewerbspolitik zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager erklärte dazu: „Gase wie Sauerstoff und Helium kommen bei der Herstellung einer Vielzahl von Produkten, die wir tagtäglich verwenden, zum Einsatz. Die Hersteller beziehen diese Gase von einer geringen Zahl von Anbietern“. Deshalb werde die Kommission sorgfältig prüfen, ob der geplante Zusammenschluss der Gasanbieter Praxair und Linde für die europäischen Verbraucher und Unternehmen zu höheren Preisen oder einer geringeren Auswahl führen würde.“

Eine erste Marktuntersuchung der Kommission habe vor allem wettbewerbsrechtliche Bedenken in Bezug auf die Bereitstellung von Industriegasen, Medizingasen, Spezialgasen sowie die Lieferung von Helium ergeben. Die Kommission wird die Auswirkungen des Vorhabens nun nach eigenen Angaben eingehend untersuchen, um festzustellen, ob ihre anfänglichen Bedenken begründet seien.

