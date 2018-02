GWP: Koalitionsvertrag würdigt Bedeutung von Wasser

Die German Water Partnership (GWP) hat die im Koalitionsvertrag enthaltene Ankündigung, die Bundesregierung werde im Rahmen des Umwelt- und Klimaschutzes dem Prinzip der Nachhaltigkeit von Wasser- und Bodenschutz bis zum Schutz der internationalen Meere mehr Wirksamkeit zu verleihen, begrüßt. Erstmals werde darüber hinaus sauberes Wasser als wichtigste Lebensgrundlage adressiert und damit seine Bedeutung für die Vermeidung von Flucht und Migration in den Mittelpunkt gerückt, heißt es in einer Mitteilung der GWP.

Der international ausgerichtete Verband der deutschen Wasserwirtschaft und Wasserwissenschaft begrüßt es auch, dass dabei Afrika in besonderer Weise im Fokus stehen soll und dass die neue Bundesregierung unter Einbindung der Expertise der deutschen Wasserwirtschaft den Worten Taten folgen lassen wolle. Die German Water Partnership habe in einem intensiven Diskussionsprozess mit ihren rund 350 Mitgliedern und den Partnern in den Ministerien und Institutionen, allen voran der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und der KfW, mit einem Aktionsplan Wasser bereits konkrete, praxistaugliche Maßnahmen formuliert.

