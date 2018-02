Initiative „Gülleverschmutzung stoppen“ fordert Schutz des Grundwassers vor Nitrat

Vertreter der Wasserwirtschaft und Umweltschützer fordern vom Bund strengere Vorgaben zum Umgang mit Gülle. Gestern hat die Initiative „Gülleverschmutzung stoppen“ – ein Zusammenschluss von Wasserverbänden, Umweltorganisationen und der Gewerkschaft Verdi – eine Petition an Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) übergeben. Mit der Petition „Stoppt die Gülle-Verschmutzung – Schützt unser Wasser“ soll ein Umdenken im Umgang mit Gülle angestoßen werden. Das teilten die Mitglieder der Initiative, zu denen unter anderem der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) zählen, mit.

Die Petition richtet sich den Angaben zufolge an die zukünftige Bundesregierung und die Europäische Kommission und fordert wirksame Maßnahmen zum Schutz der Trinkwasserressourcen vor Nitratbelastungen durchzusetzen. Die bestehenden Verordnungen zum Düngerecht müssten einer umfassenden Evaluierung unterzogen werden, da die Böden in zahlreichen Regionen durch Überdüngung belastet und das Grundwasser gefährdet sei, so die Initiative. Des Weiteren wollen die Initiatoren der Petition eigenen Angaben zufolge erreichen, dass bestehenden Gesetze und Verordnungen überarbeitet werden.

Initiative warnt vor steigenden Kosten bei Wasseraufbereitung

Dazu erklärte Hubert Weiger, BUND Bundesvorsitzender: „Im Interesse der Gesellschaft, auch der Bauern, brauchen wir eine bäuerliche, ökologisch ausgerichtete Landwirtschaft. Zum Schutz des Grundwassers, der Bäche, Flüsse und Meere, ist es vor allem notwendig, die Tierbestände Schritt für Schritt auf ein artgerechtes Maß zu reduzieren. Daher fordert der BUND höhere Standards, die Einführung der flächengebundenen Tierhaltung sowie Maximalobergrenzen pro Standort.“

Die Initiative will eigenen Angaben zufolge darauf hinweisen, dass eine anhaltende Nitratbelastung im Wasser durch Gülle und andere stickstoffhaltigen Düngemittel zu Kostensteigerungen bei der Wasseraufbereitung führen wird. Um bis zu 60 Prozent könnten die Trinkwasserpreise nach Berechnungen des BDEW und des UBA steigen, hieß es. „Es darf nicht sein, dass die Verbraucher für die Sünden der industriellen Landwirtschaft geradestehen müssen. Die nächste Bundesregierung muss zum Schutz unserer wichtigsten Ressource, dem Trinkwasser, eine neue Ackerbaustrategie vorlegen mit einem Anteil von 20 Prozent ökologischer Landwirtschaft“, sagte Jörg Simon, BDEW-Vizepräsident Wasser/ Abwasser.

Auch der „Gülle-Notstand“ in Schleswig-Holstein und Teilen Niedersachsens in diesem Winter zeigen aus Sicht der Initiative die Grenzen des Systems auf. „Die Verschmutzung des Grundwassers mit Nitrat ist vermeidbar und muss vermieden werden – so verlangt es das Vorsorgeprinzip, das in der EU gilt. Anderenfalls ist die Wasserwirtschaft gezwungen, Mittel für die Trinkwasseraufbereitung zu investieren, die wir dringend für die Anpassung an Demografie und Klimawandel einsetzen müssten. Und dann würde auch das Verursacherprinzip verletzt – wer den Schaden verursacht, muss für dessen Beseitigung zahlen. Da müssen die künftige Bundesregierung und die EU-Kommission endlich handeln“, so Andreas Scheidt, Mitglied des Verdi Bundesvorstands.

