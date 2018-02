Koalitionsverhandlungen: Gewässerschutz im Dialog mit der Landwirtschaft

Die mögliche Koalition zwischen CDU/CSU und SPD will „im Dialog mit der Landwirtschaft auf eine Gewässer schonende Bewirtschaftung hinwirken“. So heißt es in einem Papier zu den vorläufigen Ergebnissen der Verhandlungen. Die Abwasserabgabenregelung solle mit dem Ziel der Reduzierung von Gewässerverunreinigungen weiter entwickelt werden. Auf die Gefahren einer falschen Entsorgung von Arzneimitteln über das Abwasser wollen die Koalitionäre mit einer Öffentlichkeitskampagne hinweisen, auf eine sachgerechte Handhabe abzielen und damit insbesondere den Schutz der Wasserressourcen vor Chemikalieneinträgen verbessern.

Aus Sicht des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sehen die Koalitionsverhandlungen de facto eine Neuregelung der Abwasserabgabe vor. Sie zielten damit auf eine Erhöhung der Abwassergebühren ab, um so die vierte Reinigungsstufe in Deutschland zu finanzieren. Damit würden die Kosten für eine vierte Reinigungsstufe auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abgewälzt, obwohl sie nicht die Verursacher der Gewässerverunreinigungen sind, so der Verband. Auch eine vierte Reinigungsstufe könne nicht alle Stoffe beseitigen, sagte Martin Weyand, BDEW-Hauptgeschäftsführer Wasser/Abwasser, am Freitag. Der BDEW fordere einen ergebnisoffenen Dialog darüber, wie in Deutschland eine gewässerschonende Bewirtschaftung ermöglicht werden könne, wobei auch das Verursacherprinzip eine Leitlinie sein sollte.

Die Hersteller- und Verursacherverantwortung im Bereich Gewässerschutz sollte in den aktuellen Koalitionsverhandlungen offenbar zumindest nicht dezidiert so benannt werden. Die ursprünglich gedruckte Formulierung, dass eine Finanzierungsgrundlage geschaffen werden sollte, die auch die Hersteller und Verursacher in die Pflicht nimmt, war aus dem Papier gestrichen worden.

Henning Deters, Vorstandsvorsitzender von Gelsenwasser, erklärte hierzu heute: „Wer ein Problem verursacht, sollte zumindest Teil der Lösung sein - auch wenn dieses Grundprinzip nun leider aus dem Koalitionsvertrag gestrichen wurde, muss es in den kommenden Monaten im Gewässerschutz wieder in den Fokus gerückt werden.“

Ein weiterer wasserwirtschaftlicher Punkt in den Sondierungen ist der Hochwasserschutz. Das nationale Hochwasserschutzprogramm soll über die derzeit vorgesehenen zehn Jahre hinaus mit zusätzlich 100 Millionen Euro pro Jahr ausgestattet werden.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 6.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die am 6. Februar 2018 als E-Paper und Printmedium erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.