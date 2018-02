Niedersachsen: Lies macht Hochwasserschutz zu einem seiner Arbeitsschwerpunkte

Niedersachsens neuer Umweltminister Olaf Lies (SPD) will den Ausbau und die Verbesserung des Hochwasserschutzes zu einem seiner Arbeitsschwerpunkte machen. Für eine weitergehende Vorsorge werde das Land die bisherigen Programme durch einen „Masterplan Hochwasserschutz“ ergänzen, sagte Lies im Umweltausschuss des Niedersächsischen Landtags. „Ab dem Haushaltsjahr 2019 soll der Masterplan Hochwasserschutz mit einer verbesserten Ausstattung in einem mehrjährigen Programm starten“, kündigte er an.

Gefragt seien vor allem Maßnahmen, die in absehbarer Zeit umgesetzt werden können und schnelle Erfolge versprechen. „Viele Kommunen haben sich auf den Weg gemacht, auch, und das ist ausdrücklich zu begrüßen, in koordinierten, großräumigen Planungen und gemeinsam mit Nachbarkommunen und im Rahmen der vom Land geförderten Flussgebietspartnerschaften“, sagte der Minister gegenüber den Mitgliedern des Umweltausschusses.

Mit ihm werde es keine Rolle rückwärts im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes und auch keine Grabenkämpfe geben, betonte Lies. „Ich werde pragmatisch an die Themen herangehen und ganz bewusst Themen voranbringen und einen Ausgleich schaffen zwischen Interessen des Umweltschutzes und der Wirtschaft“, versprach er. Er wolle einen Beitrag leisten für ein lebenswertes und modernes Niedersachsen.

