ver.di kritisiert Vorschlag der EU-Kommission zur Überarbeitung der Trinkwasserrichtlinie

Die Gewerkschaft ver.di hat den Vorschlag der Europäischen Kommission zur Überarbeitung der EU-Trinkwasserrichtlinie kritisiert. Der Entwurf bleibe nach Ansicht der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) „Wasser ist Menschenrecht“ weit hinter den Forderungen von über 1,8 Millionen europäischen Bürgerinnen und Bürgern zurück, bemängelte ver.di.

„Die guten Vorschläge der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Menschenrecht auf Wasser und Sanitärversorgung finden sich im Entwurf der Kommission leider nicht wieder“, erklärte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Andreas Scheidt. Stattdessen ergehe sich die Kommission in Detailfragen, die unzulässig in das Selbstbestimmungsrecht der Kommunen eingreifen.

Heute wollen der Erste Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans und der EU-Umweltkommissar Karmenu Vella die Pläne in Brüssel vorstellen. Positiv sei, dass die Hauptforderung der EBI in der europäischen Gesetzgebung erstmals berücksichtigt werde, so Scheidt. Der Entwurf für die Neufassung der Trinkwasserrichtlinie enthalte nun eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, den Zugang von Menschen zu Trinkwasser zu sichern und zu verbessern, die ihn bisher nicht haben.

Diese Verpflichtung bleibe aber sehr unkonkret und gehe über Informationspflichten kaum hinaus, kritisierte er. „Jetzt ist das Europäische Parlament gefragt, den Entwurf von überflüssigen Details zu entschlacken und dem Menschenrecht echte Geltung zu verschaffen, wie es das Parlament in seinem Initiativbericht 2015 gefordert hat“, unterstrich er. „Leider ist der vorliegende Vorschlag halbherzig. Wir werden deshalb weiter für eine echte Anerkennung des Menschenrechts auf Wasser und Sanitärversorgung eintreten“, so das ver.di-Bundesvorstandsmitglied.

