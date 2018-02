VKU: Kläranlagen sind kein Reparaturbetrieb

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat den Bund und die Länder erneut dazu aufgefordert, strengere Vorgaben für die Zulassung und Anwendung von Spurenstoffen sowie für die Einleitung in die Kanalisation zu machen. Der Schutz der Gewässer sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, so der Verband zum Beginn der zweiten Phase des Stakeholder-Dialogs zur Spurenstoffstrategie des Bundes Mitte vergangener Woche.

Damit Spurenstoffe möglichst frühzeitig reduziert werden und nicht in die Gewässer gelangen, müsse das Problembewusstsein bei Verursachern, Verantwortlichen im Gesundheitssystem, Behörden, Medien, Politik und Verbrauchern geschärft werden.

Dabei muss dem VKU zufolge der Vorsatz gelten, dass Vorsorge besser und kostengünstiger ist als Nachsorge. „Wir fordern Bund und Länder daher auf, frühzeitig gegenzusteuern, beispielsweise durch strengere Vorgaben für die Zulassung beziehungsweise Anwendung von Spurenstoffen und für die Einleitung in die Kanalisation“, so der Verband.

Mit der vielfach geforderten weiteren Ertüchtigung von Kläranlagen werde das Problem nicht in den Griff zu bekommen sein, da damit nur ein Teil der Stoffe reduziert werden könne. Die Forderung nach der Kläranlage als Reparaturbetrieb wird schnell die Forderung nach weiteren Ausbaustufen nach sich ziehen, so der VKU. Denn die Zunahme an Chemikalien und Arzneimitteln in der Umwelt werde schon seit Jahren beobachtet.

Des Weiteren führt der VKU an, dass für weitere Reinigungsstufen der Abwasserbehandlung die erforderlichen Ressourcen und Entwicklungen und damit die Kosten beträchtlich sind. Es sei politisch viel zu kurzsichtig, den Gewässerschutz nur von der Reinigung her zu betrachten, in der Hoffnung, dass es am Ende einmal mehr die kommunale Wasserwirtschaft richtet.

