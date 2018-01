Bayern: SPD wirft Behörden Verzögerung bei Untersuchung von PFOA im Trinkwasser vor

Im Zusammenhang mit der Vergiftung von Trinkwasser in der Region Altötting durch perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFOA) hat der SPD-Landtagsabgeordnete Florian von Brunn den Behörden Verzögerungen bei den Untersuchungen vorgeworfen. Auf die Anfrage von Brunn erklärte das bayerische Gesundheitsministerium am 18. Januar, dass seit 2006 Detailuntersuchungen liefen, die erst im laufenden Jahr abgeschlossen werden sollten. Der Abgeordnete hat es zudem scharf kritisiert, dass mit dieser Untersuchung der Antwort des Ministeriums zufolge die Verursacherfirma befasst ist und nicht ein unabhängiges Labor oder bayerische Behörden.

In der Antwort des Gesundheitsministeriums heißt es, dass seit 2006 am Standort umfangreiche Untersuchungen zur PFOA-Belastung und möglichen Umweltauswirkungen durch die zuständigen Behörden durchgeführt wurden. Diese Orientierende Untersuchung (OU) durch die Behörden habe zur Erhärtung des Anfangsverdachtes auf Vorliegen einer schädlichen Boden-Veränderung geführt. Daraufhin sei eine Detail-Untersuchung (DU) veranlasst worden, die voraussichtlich bis 2018 von der Firma Dyneon zum Abschluss gebracht werde.

Von Brunn kritisierte, dass die Untersuchung der Verseuchung mit diesem hochgefährlichen Stoff zwölf Jahre andauere. Die Menschen vor Ort lebten mit der ständigen Gefahr von Spätschäden, während sich die Verantwortlichen „gemütlich Zeit“ ließen. Der örtliche SPD-Abgeordnete Günther Knoblauch sagte, der „laxe Umgang“ mit der Gesundheit der Bevölkerung sei bestürzend. „Wer immer von den bayerischen Kontrollbehörden dafür verantwortlich ist, wird sich vor der Öffentlichkeit zu erklären haben“, sagte Knobloch.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 5.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die am 30. Januar 2018 als E-Paper und Printmedium erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.