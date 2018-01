BDI spricht sich für Fortentwicklung der EU-Wasserrahmenrichtlinie aus

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat sich für eine Beibehaltung und Fortentwicklung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) ausgesprochen. Die WRRL habe sich als Instrument des europäischen Wasserrechts bewährt, schreibt der Verband in einem aktuellen Positionspapier zur Überprüfung und Überarbeitung der Richtlinie. Deren Fortentwicklung müsse jedoch Änderungen beinhalten, damit Genehmigungen einschließlich der wasserwirtschaftlichen Gestattungen für Industrieanlagen möglich bleiben.

Ein Großteil der Wasserkörper in Europa wird die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie bis 2027 nicht erreichen, stellt der BDI fest. Daher seien Regelungsansatz sowie Regelungsziel der WRRL kritisch zu hinterfragen. Insbesondere müsse das Zusammenspiel von Zielen und Ausnahmen in der WRRL einer grundlegenden Überprüfung unterzogen werden. So sollte das Regel-Ausnahme-Verhältnis nicht umgekehrt werden. Dies sollte insbesondere vor dem Hintergrund gelten, dass nicht für alle industriellen Tätigkeiten bei Gewässerbenutzungen eine Ausnahmemöglichkeit besteht. Es sollte deutlich gemacht werden, dass der Ausnahmetatbestand gemäß Artikel 4 Absatz 7 WRRL grundsätzlich für alle industriellen Tätigkeiten offenstehen muss und eine Ausnahme auch aus wirtschaftlichen Gründen gewährt werden kann, fordert der Verband.

Der BDI weist darauf hin, dass Behörden für bestimmte Wasserkörper gemäß Artikel 4 Absatz 5 WRRL weniger strenge Ziele bestimmen können. Dies sei aus Sicht der Industrie zu begrüßen. Die Vorschrift werde jedoch in der Praxis kaum angewendet. Um wirtschaftliche und industrielle Tätigkeiten weiterhin zu ermöglichen, müsse Artikel 4 Absatz 5 WRRL künftig in der Bewirtschaftungspraxis eine viel größere Rolle spielen. Da bereits vorhandene industrielle Tätigkeiten abweichende Bewirtschaftungsziele auslösen können, müssen die Voraussetzungen des Artikels 4 Absatz 5 WRRL modifiziert werden, damit das Bewirtschaftungsinstrument besser genutzt werden kann, so der Verband.

Die Vorgaben der WRRL zum Verschlechterungsverbot und zum Verbesserungsgebot führen teilweise zu einer Versagung von Industriegenehmigungen oder in eine schwierige Ausnahmeprüfung nach Artikel 4 Absatz 7 WRRL, führt der BDI in seinem Positionspapier weiter aus. Um industrielle Tätigkeiten weiter durchführen zu können, sollten die entsprechenden Vorschriften daher überprüft und überarbeitet werden. Zudem müssten vorübergehende Verschlechterungen und Verbesserungen mit dem Verschlechterungsverbot vereinbar sein. Werden Einleitungen eingestellt und ist absehbar, dass nach einer gewissen Zeit wieder Einleitungen stattfinden, sollte dies durch das Verschlechterungsverbot nicht verhindert werden.

