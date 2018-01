Brandenburg überträgt 2018 fünf weitere Gewässer auf die Kommunen

Das Land Brandenburg wird im Jahr 2018 fünf weitere Gewässerflächen auf die Kommunen übertragen. Das hat Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) gestern angekündigt. Der von Görke vorlegten Bilanz zu den Gewässerpaketen zufolge hat das Land im Jahr 2017 weitere acht Gewässer oder Teilflächen von Gewässern vom Bund übernommen. Damit umfassen die sogenannten vier Gewässerpakete inzwischen insgesamt 194 Gewässer oder Teilflächen von Gewässern mit einer Gesamtfläche von rund 4.490 Hektar.

Von den insgesamt 194 vom Bund übernommenen Seen und Gewässerflächen seien bereits 124 auf die Kommunen übertragen worden, erklärte Görke. Insgesamt hätten bis Ende 2017 damit 74 verschiedene Kommunen Gewässer oder Teilflächen von Gewässern mit einer Größe von insgesamt rund 3.300 Hektar vom Land übernommen. So sei beispielsweise die Westhälfte des Groß Glienicker Sees mit rund 36 Hektar auf die Landeshauptstadt Potsdam übertragen worden. Im Landkreis Dahme-Spreewald übernahm die Gemeinde Bestensee den Tonsee mit einer Fläche von rund 38 Hektar, im Landkreis Märkisch-Oderland die Gemeinde Falkenberg den Gamensee mit rund 18 Hektar und im Landkreis Uckermark die Gemeinde Uckerland den Lübbenower See mit einer Fläche von rund 34 Hektar.

Um den öffentlichen Zugang für die Bürger zu den Gewässern zu erhalten, hatte sich das Land Brandenburg dem Finanzministerium zufolge beim Bund gegen eine Privatisierung und zunächst für eine kostenlose Übertragung der Seen an das Land eingesetzt. Nachdem der Bund 2009 endgültig eine kostenfreie Übertragung der Seen und Gewässerflächen auf das Land Brandenburg abgelehnt hatte, einigte sich Brandenburgs Finanzministerium mit der bundeseigenen Bodenverwertungs- und -verwaltungsgesellschaft mbH (BVVG) und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) auf die Übernahme von inzwischen 194 Seen oder Teilflächen von Seen mit einer Fläche von rund 4.490 Hektar in vier „Gewässerpaketen“. Für diese vier Gewässerpakete zahlte das Land den Angaben zufolge Ausgleichsbeträge in Höhe von insgesamt rund 6,9 Millionen Euro.

