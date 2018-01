Deutschland übernimmt Vorsitz der Donau-Schutzkommission

Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau (IKSD) inne. Mit der symbolischen Überreichung einer Flasche Donauwasser hat der Leiter der Abteilung WR Wasserwirtschaft, Ressourcenschutz im Bundesumweltministerium (BMUB), Helge Wendenburg, in Wien die Präsidentschaft von der Europäischen Union übernommen. Das gab die IKSD bekannt.

Wendenburg nannte drei Schwerpunkte für seine Amtszeit: eine verbesserte Anpassung an den Klimawandel im Einzugsgebiet der Donau, weitere Schritte zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und der Hochwasserrichtlinie (HWRL) sowie die Stärkung des integrierten Ansatzes der IKSD und des gebietsweiten Erfahrungsaustausches im Donaubecken. Auch der Schutz des Störs durch die IKSD und ihre Partner sei eine wichtige Aktivität, die die deutsche Präsidentschaft fortsetzen wolle. Von 2014 bis 2017 war Wendenburg Präsident der Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE).

