EU-Kommission stellt Plastik-Strategie vor: Verwendung von Mikroplastik soll einschränkt werden

Die EU-Kommission hat eine neue Plastik-Strategie vorgelegt, die die Umwelt und das Wasser vor weiteren negativen Einflüssen durch Kunststoffabfälle schützen soll. „Wenn wir nicht die Art und Weise ändern, wie wir Kunststoffe herstellen und verwenden, wird 2050 in unseren Ozeanen mehr Plastik schwimmen als Fische“, sagte der Erste Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans am Dienstag. Nach den neuen Plänen sollen ab 2030 alle Kunststoffverpackungen auf dem EU-Markt recyclingfähig sein, teilte die Kommission mit. Auch soll der Verbrauch von Einwegkunststoffen reduziert und die absichtliche Verwendung von Mikroplastik beschränkt werden.

Die neue Strategie für Kunststoffe soll aus Sicht der Kommission ändern, wie Produkte in der EU designt, hergestellt, verwendet und recycelt werden. Momentan würden im Umgang mit Kunststoffen oft die wirtschaftlichen Vorteile einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft ungenutzt bleiben, was der Umwelt schade. Ziel der Strategie sei es, die Umwelt zu schützen und gleichzeitig die Grundlagen für eine neue Kunststoffwirtschaft zu schaffen, in der bei Design und Herstellung den Erfordernissen in Bezug auf Wiederverwendung, Reparatur und Recycling in vollem Umfang Rechnung getragen wird und nachhaltigere Materialien entwickelt werden.

Aus dem Arbeitspapier, das begleitend zur Plastik-Strategie veröffentlicht wurde, geht hervor, dass bei der Überarbeitung der Richtlinie über die Behandlung von kommunalem Abwasser und der Trinkwasser-Richtlinie die Problematik „Mikroplastik“ berücksichtigt werden soll. Auch soll ein Standardtest für die Höhe von Mikroplastik-Belastungen in Klärschlammen erarbeitet werden. Es wäre aus Sicht der Kommission denkbar, dass bei der Kostenübernahme für die Mikroplastik-Belastung nach dem Verursacherprinzip gestaltet wird. Diese Überlegungen sollen in die Überarbeitung der Abwasser-Richtlinie einfließen.

Die Kommission wies außerdem darauf hin, dass Mikroplastik zwar nicht als Gefährdungsparameter in der Trinkwasser-Richtlinie aufgeführt wird, die Mitgliedsstaaten sollten trotzdem alle Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass Gesundheitsrisiken – durch Mikroplastik im Trinkwasser – entstehen. Bisher sei noch zu wenig darüber bekannt, wie Mikroplastik genau ins Trinkwasser gelangt und wie es sich auf die Gesundheit auswirkt, deshalb müssten hier mehr Informationen gewonnen werden.

