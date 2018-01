PCB und PCN in Bach in Sachsen-Anhalt entdeckt

Im Bach Ehle und im Boden des Ufers bei der Stadt Egeln sind die für den Menschen gefährlichen chemischen Stoffe PCB und PCN gefunden worden. Das teilte das Umweltministerium Sachsen-Anhalt heute mit. Diese Chemikalien seien früher zum Beispiel in Transformatoren, Kondensatoren, Hydraulikanlagen und in Holzschutzmitteln verwendet. Sie sind gesundheitsgefährdend und deshalb heute verboten, so das Ministerium.

Die Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF) Sachsen-Anhalt teilte mit, dass die Belastung in den Sedimenten der Ehle mit PCB und PCN mutmaßlich durch die betriebs- und havariebedingten Einträge bei der Herstellung dieser Stoffe erfolgt sei. PCB und PCN gelangen nach Angaben der Landesanstalt über die Nahrung oder das Einatmen von belasteten Staubteilchen in den Körper.

Sie rufen gesundheitliche Schäden zum Beispiel an den Nerven hervor schädigen die Fruchtbarkeit und das Immunsystem. Eine Krebs erzeugende Wirkung sei ebenfalls möglich. Die Behörde hat unter anderem empfohlen, dass bis auf Weiteres Fische aus der Ehle nicht verzehrt werden sollten und das Wasser nicht zur Bewässerung oder zu anderen Zwecken genutzt werden sollte. Auch sollten private und gewerbliche Brunnen bis zum Abschluss der Untersuchung nicht genutzt werden.

