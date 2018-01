Schönau: Trinkwasser nach starken Regenfällen verunreinigt

In Schönau im Schwarzwald ist es nach starken Regenfällen und dem anschließenden Hochwasser der Wiese zu einer Trinkwasserverunreinigung gekommen. Das gab die Gemeindeverwaltung am Samstag bekannt. Bei der Beprobung des Trinkwassernetzes sei eine Verkeimung mit E-Coli-Bakterien festgestellt worden.

Bis zum Nachweis der bakteriologischen Unbedenklichkeit – der bisher noch nicht vorliegt – werde das Wasser gechlort. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen ihr Wasser erst nach vorherigem Abkochen zur Zubereitung von Speisen und Getränken zu verwenden.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 3.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die am 16. Januar 2018 als E-Paper und Printmedium erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.