Sondierungsgespräche: Hochwasserschutz soll ausgebaut werden

Nach langen Verhandlungen haben sich CDU/CSU und SPD bei den Sondierungsgesprächen auf ein 28-seitiges Papier geeinigt, das jetzt vorliegt. Wenn die Große Koalition fortgesetzt wird, soll laut den Parteien das Programm zum vorbeugenden Hochwasserschutz ausgebaut werden. Beim Thema Glyphosat einigten sich die Parteien darauf eine Minderungsstategie zu erarbeiten – es sollen natur- und umweltverträgliche Methoden angewendet werden.

Weitere umweltpolitische Themen, die in dem Papier festgehalten wurden, sind unter anderem ein Bekenntnis von Union und SPD zu den Klimazielen 2020, 2030 und 2050 und Maßnahmen gegen die Vermüllung der Meere.

