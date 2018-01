UBA legt Leitlinie zur neuen Trinkwasserüberwachung vor

Wasserversorgungsunternehmen können jetzt in Abstimmung mit dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt ihre Überwachung besser an die Situation vor Ort anpassen. Sie können zwar nach wie vor auf sämtliche Parameter der Trinkwasserverordnung untersuchen, wie bisher, aber sie können die zu untersuchenden Parameter und die Untersuchungshäufigkeiten auch so festlegen, dass die Ergebnisse einen maximalen Erkenntnisgewinn liefern. Diese Feststellung trifft das Umweltbundesamt (UBA) in einer Leitlinie zur Trinkwasserüberwachung, die die Behörde vorgelegt hat.

Mit der Leitlinie will das UBA Hilfestellung für Wasserwerke bei der Trinkwasserüberwachung bieten. Am 9. Januar 2018 ist die geänderte Trinkwasserverordnung in Kraft getreten. Trinkwasserversorger können ihre Probennahme zukünftig an vor Ort relevante Risiken anpassen, so die Behörde.

Eine der wesentlichen Neuerungen der Änderung der Trinkwasserverordnung, welcher der Bundesrat Mitte Dezember 2017 zugestimmt hat (EUWID 51/52.2017), ist, dass zentrale Wasserwerke und dezentrale kleine Wasserwerke auf Basis der Ergebnisse einer Risikobewertung von dem festgelegten Parameterumfang sowie der vorgegebenen Häufigkeit der Untersuchungen abweichen können, erläutert das UBA. Die Leitlinien des UBA sollen konkrete Hilfen zur Umsetzung dieser risikobewertungsbasierten Anpassung der Probennahmeplanung (RAP) bieten. Die RAP muss der Behörde zufolge eine plausible Darstellung zum möglichen Auftreten oder Nichtvorhandensein von Auslösern für Gefährdungen, insbesondere von chemischen oder Indikatorparametern, gegebenenfalls aber auch von zusätzlichen mikrobiologischen Parametern, im Versorgungssystem beinhalten.

Den vollständigen Artikel lesen Sie in der Ausgabe 3.2018 von EUWID Wasser und Abwasser, die am 16. Januar 2018 als E-Paper und Printmedium erscheint. Die Fachzeitung informiert Leser mit knappem Zeitbudget kompakt über die relevanten Entwicklungen in der Wasser- und Abwasserbranche.

Noch kein Abonnent? Mit einem Testpaket können Sie sämtliche Informationsmodule von EUWID Wasser und Abwasser (u.a. Printausgabe, E-Paper, Archiv und Top-News) kostenlos und unverbindlich ausprobieren.