Verfahren wegen Wasserrecht: Grüne mahnen Umsetzung von EU-Richtlinien an

Derzeit laufen 15 Vertragsverletzungsverfahren im Natur- und Umweltbereich der EU gegen Deutschland, in denen es unter anderem um die Bereiche Wasserrecht, Nitrat und Gewässerschutz geht. Das geht aus der Antwort des Bundesumweltministeriums (BMUB) auf eine schriftliche Frage (Arbeitsnummer 12/243) der grünen Bundestagsabgeordnete Steffi Lemke von Ende Dezember hervor. In diesen 15 Fällen hat Deutschland EU-Richtlinien nicht rechtzeitig oder ordnungsgemäß umgesetzt.

Die neue Bundesregierung sei dringend aufgerufen, den Schutz unserer Lebensgrundlagen ernst zu nehmen und die EU-Richtlinien konsequent und pünktlich umzusetzen, erklärte Lemke. Die letzte Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD habe sich im Bereich Klima- und Umweltschutz gerne als moralische Instanz präsentiert, so die Abgeordnete. Doch Deutschland verletze permanent europäisches Natur- und Umweltrecht, wie die die konstant hohen Zahlen von EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland zeigten.

In einem Mahnschreiben an die Bundesrepublik zur Umsetzung und Anwendung von Umweltschutzbestimmungen im Wasserecht befasst sich die Kommission mit der Abwassereinleitung in die Werra und mit der Laugenverpressung. Nach wie vor anhängig ist die Klage wegen der Umsetzung und Anwendung der Nitrat-Richtlinie (2013/2199), auch nach der Novellierung der Düngeverordnung im vergangenen Jahr. Die Kommission wirft Deutschland vor, wegen einer nicht ordnungsgemäßen Umsetzung der Nitrat-Richtlinie mit zu Nitrat-Einträgen das Grundwasser zu gefährden. Auch Kritiker wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und Umweltverbände bezweifeln, dass die Änderungen des Düngerechts ausreichen, um die Vorgaben der EU-Nitratrichtlinie einzuhalten.

