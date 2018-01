Voith rüstet chinesisches Pumpspeicherkraftwerk Henan Tianchi aus

Der Technologiekonzern Voith wird das Pumpspeicherkraftwerks Henan Tianchi mit Technologie ausstatten. Voith werde insgesamt vier reversible Francis-Pumpturbinen mit einer Leistung von je 300 Megawatt sowie Generatoren und Hilfseinrichtungen liefern, teilte das Unternehmen am Donnerstag vergangener Woche mit. Insgesamt werde das in der Gemeinde Mashiping am Oberlauf des Flusses Huangya gelegene Kraftwerk über eine installierte Gesamtleistung von 1.200 Megawatt verfügen.

Die Nennförderhöhe der Anlage beträgt den Angaben zufolge 510 Meter und die Nenndrehzahl der Einheiten liege bei 500 Umdrehungen pro Minute. Das Pumpspeicherkraftwerk Henan Tianchi soll laut Voith in Talzeiten überschüssige Energie speichern und sie dann zur Spitzenlastdeckung wieder zur Verfügung stellen. Außerdem dient es den Angaben zufolge der Frequenz- und Phasenregelung, der Störfallsicherung und als Schwarzstartunterstützung für andere Kraftwerke im Stromnetz der Provinz Henan.

Nach dem Vertragsplan soll die vereinbarte Ausrüstung bis Dezember 2020 fertig gestellt sein. Die erste Einheit werde Ende September 2021 in Betrieb genommen, und die letzte Einheit wird laut Voith im Juni 2022 ihren kommerziellen Betrieb aufnehmen. Über das Auftragsvolumen machte das Unternehmen keine Angaben.

